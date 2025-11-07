Chiusa la strada che porta a Pian del Re, in valle Po

Il Settore della Provincia competente sulla viabilità ha predisposto la chiusura del tratto dal Km 5+200 al Km 8+800 della Strada Provinciale SP 234 che dal Pian della Regina conduce ai 2.020 metri di Pian del Re, nel Comune di Crissolo.

Dopo il colle dell’Agnello in alta valle Varaita il colle della Lombarda in valle Stura, la Provincia ha quindi chiuso anche il tratto verso Pian del Re in valle Po non potendo garantire la sicurezza ai veicoli in transito, né assicurare lo sgombero neve a causa del potenziale pericolo di valanghe.

La SP 234 rimane quindi percorribile fino a Pian della Regina.

La riapertura al traffico della strada che porta alle sorgenti del Po, alle pendici del Monviso, avverrà dopo la stagione invernale e non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza e di percorribilità, presumibilmente a fine maggio inizio giugno.