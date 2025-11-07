Federica Marongiu presenta a Savigliano “La Seconda Eclisse”, capitolo finale della saga “I Soli di Lares”

Sabato 29 novembre, alle ore 17, presso il Cinemà di Savigliano in Via Torino 252, si terrà un incontro con la scrittrice ed illustratrice saviglianese Federica Marongiu, autrice della saga fantasy “I Soli di Lares”.
Federica presenterà il sesto ed ultimo capitolo della serie, intitolato “La Seconda Eclisse”, epilogo che completa il tortuoso cammino del protagonista, il soldato Iens Darko. Con sequenze animate di fumetti di sua creazione, l’autrice offrirà un’anticipazione sulla sorte dei vari personaggi, narrando i punti salienti della lunga odissea che Darko è stato costretto ad affrontare per ritrovare colei che domina il suo cuore.
Una presentazione atipica per regalare un’emozione a tutti coloro che amano esplorare nuovi mondi e che considerano la lettura un’insostituibile forma di evasione.