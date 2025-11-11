Proseguono senza sosta le operazioni per domare l'incendio a Frabosa Sottana e ritrovare l'uomo disperso da ieri a Miroglio [FOTO E VIDEO]

Proseguono senza sosta le operazioni per domare le fiamme che da ieri pomeriggio sono divampate nei boschi di Miroglio, nel Comune di Frabosa Sottana e soprattutto per trovare G.P., classe 1954, che si trovava nella zona delle fiamme e per il quale è stata attivato il piano di ricerca persona.

Nonostante l'ampio dispiego di uomini e mezzi, il bosco continua a bruciare, con una densa colonna di fumo che si vede dalla valle fino in via Maudagna, dove al momento stanno operando due elicotteri con lanci d'acqua in supporto alle operazioni delle squadre di terra.

Ieri, lunedì 10 novembre, quando è scattato l'allarme, in prima battuta sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cuneo con il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), le squadre AIB di Chiusa di Pesio e Peveragno, e subito dopo quelle di Vigili Morozzo e Mondovì per contenere il fronte di fuoco che si avvicinava alle abitazioni.

Parallelamente è stata istituita l’Unità di Comando Locale (UCL) con il Responsabile delle Operazioni di Soccorso (ROS) e il Servizio TAS (Topografia Applicata al Soccorso), impegnati nell’analisi delle mappe per delineare le aree interessate e individuare eventuali segnali utili del telefono dell’uomo disperso, in collaborazione con le unità cinofile arrivate da Torino e i tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Durante la notte è proseguito il presidio per contenere l'avanzata del fronte di fuoco. Sono stati attivati anche i droni del Sistema Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), tutt'ora presenti sul posto.

In pomeriggio le operazioni sono proseguite con il coordinamento dell'UCL in via Maudagna e la presenza di tanti volontari che, in queste ore, cercando di dare supporto alla famiglia dell'uomo disperso, molto conosciuto e stimato in paese. Presenti sul posto anche i Carabinieri e il sindaco di Frabosa Sottana, Adriano Bertolino.

Purtroppo però, al momento, non vi sono novità sulle ricerche che proseguiranno finché luce e condizioni meteo lo consentiranno.