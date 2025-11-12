Incendio ancora attivo tra le valli Maudagna ed Ellero: in azione elicotteri e canadair per spegnere le fiamme

Proseguono senza sosta le operazioni per cercare di contenere e spegnere le fiamme dell'incendio che, nel pomeriggio di lunedì 10 novembre, è divampato nella zona sopra all'abitato di Miroglio, nel Comune di Frabosa Sottana.

Un incendio di proporzioni devastanti che, grazie all'immediato intervento dei Vigili del Fuoco e dei volontari Anti Incendi Boschivi (AIB) non ha raggiunto le case.

Il fronte di fuoco, però, nonostante l'impegno delle squadre di terra coordinate dal Direttore Operazioni Spegnimento (DOS) e il supporto di due elicotteri Heliwest e Canadair che ieri e oggi sorvolano la zona ed effettuano continui lanci d'acqua, ha valicato la Valle Maudagna, raggiungendo la Valle Ellero.

La densa colonna di fumo che interessa la zona è visibile anche da diversi comuni a valle di Frabosa Sottana dove ieri sera si sono concluse, purtroppo con esito tragico, le ricerche del 71enne che risultava disperso nell'area dell'incendio, Giuseppe Ponzo, storico maestro di sci a Prato Nevoso.

[La colonna di fumo visibile da Prea, foto D. Bottero]

Proseguiranno fino a tarda serata le operazioni aeree per il contenimento dell'incendio, che negli ultimi due giorni è stato presidiato anche di notte.

Ingente e massiccio l'impegno da parte degli operatori sul posto: Vigili del Fuoco di Cuneo con squadre di diversi distaccamenti, e i volontari delle squadre AIB (Anti Incendi Boschivi) provenienti da diversi comuni della provincia come Frabosa Soprana, Peveragno, Priero, Chiusa di Pesio, Macra, Bra e Alba.

A tutti loro e alle persone che hanno partecipato alle operazioni di ricerca va il grazie dell'amministrazione del sindaco di Frabosa Sottana, Adriano Bertolino che in queste ore continua a essere presente sul posto per supportare e facilitare le operazioni:"Come Comune e come amministrazione ci teniamo a ringraziare tutte le persone che in questi giorni hanno lavorato e continuano ad operare per domare l'incendio e spegnere le fiamme: i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cuneo, intervenuti con le squadre dei vari distaccamenti, con il DOS Direttore delle Operazioni di Spegnimento, i volontari AIB (Anti Incendi Boschivi) di Frabosa Soprana, Peveragno, Chiusa di Pesio, Macra, Alba, Bra, Priero, il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto), il Servizio TAS (Topografia Applicata al Soccorso), impegnati negli scorsi giorni nell’analisi delle mappe per delineare le aree interessate e individuare eventuali segnali utili del telefono cellulare per le ricerche, in collaborazione con le unità cinofile arrivate da Torino e i tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, i Carabinieri della stazione locale, i Carabinieri Forestali, la Polizia locale che ha visionato le immagini di sorveglianza, i cantonieri e l'ufficio tecnico, i volontari della Croce Rossa, della Protezione civile di Frabosa Sottana e provinciale, i cacciatori e i numerosi volontari che si sono uniti alle operazioni in questi giorni. Il vostro lavoro è prezioso e tutta Frabosa Sottana è grata per quello che state facendo in questa situazione di emergenza".