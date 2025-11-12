Piasco, la minoranza chiede l’attivazione di un centro medico in paese

I consiglieri di minoranza “Piasco Bene Comune 2030” pongono sul tavolo dell’amministrazione comunale alcune questioni che ritengono di interesse collettivo.

“Considerata la carenza dei medici, con la conseguente ricaduta negativa sulla popolazione – spiegano - proponiamo l' attivazione di un Centro medico.

Per questo chiediamo di individuare un idoneo locale che tenga conto sia dell’accessibilità al servizio che la riservatezza, risolvendo l' attuale critica situazione. Suggeriamo un locale nel municipio o altri che abbiano comunque questi requisiti per venire incontro ad una necessità molto sentita dai cittadini. In questo modo si faciliterebbe la possibilità di creare un’ “aggregazione funzionale territoriale”. Il progetto – aggiungono - deve essere condiviso con la partecipazione delle commissioni salute e urbanistica coinvolgendo le relative consulte, operazione utile anche per valorizzare gli immobili di proprietà comunale”.

La minoranza avanza ancora altre due proposte.

Una che riguarda un piaschese illustre, il filosofo Luigi Pareyson, con la posa di lapidi dove è nato (in via Umberto 6) e sulla sua alla tomba nel cimitero.

“Un tangibile segno – affermano i due esponenti della minoranza Giancarlo Panero e Flavio Fraire - per onorare e promuovere la figura di questo accademico per i giovani universitari, gli studiosi e anche per i turisti”.

La seconda è una targhetta commemorativa sul pilastro dell' Ala della Pace per la "Giornata del Ricordo".

“Sarà – osservano i due consiglieri - l'occasione, il 10 febbraio di ogni anno, per far partecipare il Consiglio dei Ragazzi, gli allievi delle scuole e cittadini, quale commemorazione delle vittime e dell' esodo degli italiani dalle terre jugoslave”.

Infine un’interrogazione sulla viabilità che verrà presentata nel prossimo consiglio comunale.

“Chiediamo alla sindaco di conoscere quali sono state concretamente le motivazioni che hanno indotto l’amministrazione a care corso all’ intervento sperimentale sulle via Dante, via Wild e, conseguentemente, sulla strada provinciale, creando problemi alla viabilità, ai servizi e al trasporto per le imprese del borgo Sant’ Antonio. Vorremmo inoltre sapere, quali interventi sono previsti, dopo la fase di sperimentazione, su queste strade”.