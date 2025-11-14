Scossa di terremoto a Castelmagno di magnitudo 2,7. Avvertita anche nelle vallate limitrofe

La terra è tornata a tremare nelle vallate cuneesi. Questa sera intorno alle 21,35 una nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata per qualche istante a circa 3 Km a nord di Castelmagno.



Ha raggiunto un profondità di 17 chilometri tanto che è stata avvertita anche nelle vallate limitrofe alla valle Grana, anche in valle Stura e Maira fino a raggiungere anche il capoluogo e la prima pianura come nei Comuni di Busca.

Secondo quanto comunicato dalla Sala Sismica INGV di Roma, l’evento è stato localizzato alle coordinate 44.4382 N, 7.2203 E. La bassa magnitudo e la profondità intermedia del sisma hanno fatto sì che la scossa fosse avvertita in modo lieve.

Al momento non risultano segnalazioni di eventuali conseguenze, danni o di particolari disagi.

Numerose le segnalazioni su vari gruppi Facebook confermano le aree interessate dalla scossa.