Eventi | 17 novembre 2025, 11:30

Truffe affettive e cyberbullismo: "#UnAmoreCaro" al Teatro Salomone per il 25 novembre

Cherasco ospita lo spettacolo di Fulvia Roggero ispirato al libro di Violeta Diamante nella Giornata contro la violenza sulle donne. Sul palco il rapporto madre-figlia alle prese con le insidie del web. Ingresso gratuito

Il Teatro delle Dieci, in collaborazione con il Comune di Cherasco, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, presenta lo spettacolo "#UnAmoreCaro" scritto e diretto da Fulvia Roggero, con Elisa Mina e Fulvia Roggero.

L’appuntamento è al Teatro Salomone di Cherasco, martedì 25 novembre, alle ore 21: il teatro si fa strumento di riflessione e consapevolezza, si parlerà di truffe affettive online e di cyberbullismo, come forme di violenza celata ma non meno micidiale.

La serata, che vuole essere di informazione e prevenzione sui questi fenomeni, è realizzata in collaborazione con il Comune di Cherasco, e si inserisce tra le iniziative dedicate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne. Essa sarà arricchita e preceduta dall’intervento di alcuni ospiti e soprattutto di Violeta Diamante, autrice del libro autobiografico “Un Amore... Caro”, al quale lo spettacolo si ispira, che sarà presentato al pubblico.

Un racconto intenso che affronta con sensibilità e coraggio le sfumature della dipendenza affettiva e della manipolazione emotiva perpetrate attraverso il web con scopi truffaldini. .

Al centro della scena, il complesso rapporto tra una madre e una figlia adolescente: due generazioni diverse alle prese con le insidie della rete. Da un lato, le truffe affettive che intrappolano gli adulti in relazioni illusorie e manipolatorie; dall’altro, il cyberbullismo che ferisce i più giovani, spesso in silenzio. Soltanto il dialogo sincero salverà le due donne dal baratro emotivo.

Uno spettacolo intenso e attuale, che unisce teatro e impegno civile per dare voce alle fragilità e ai pericoli nascosti dietro lo schermo.

 

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Prenotazioni Whatsapp 3477851494 teatrosalomonecherasco@gmail.com

L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Città di Cherasco. Fondazione CRC, Gemini Project.

cs

