Il Comune di Busca informa i cittadini che, in applicazione del Regolamento Europeo n. 1157/2019, dal 3 agosto 2026 tutte le carte d’identità cartacee rilasciate dai Comuni italiani perderanno validità, anche se non ancora scadute. Entro e non oltre tale data è quindi necessario sostituire il documento tradizionale con la carta di identità elettronica (C.I.E.).
Si invitano i cittadini che non hanno ancora effettuato il passaggio alla CIE a recarsi il prima possibile agli sportelli dell’Ufficio Anagrafe, così da garantire un servizio efficiente, evitare lunghe attese e distribuire le richieste su un arco temporale più lungo, senza sovraccaricare gli uffici negli ultimi mesi.
martedì 18 novembre
Attualità | 18 novembre 2025, 14:48
Ad agosto 2026 le carte d'identità cartacee cesseranno il loro corso
Il Comune di Busca invita i cittadini ad effettuare il passaggio al documento elettronico recandosi presso gli appositi sportelli
