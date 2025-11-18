AIDO Cuneo forma i volontari del dono: tre giorni a Vicoforte per un'associazione 4.0

A Vicoforte, AIDO Sezione Provinciale di Cuneo, in stretto rapporto con il Coordinamento Regionale delle Donazioni e dei Prelievi di Organi e Tessuti - Piemonte e Valle D’Aosta, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale e della Fondazione CRC, ha messo in campo una tre giorni di formazione ai volontari proventi da tutti i Gruppi Intercomunali della “Granda”.

In un contesto culturale con alla base aspetti associativi e sanitari, si son sviluppate tematiche legate alla “strategia d’intervento comunicativo sul territorio”, su “come elaborare progetti per diffondere il messaggio del dono”, su “come ottenere risorse economiche per sostenere i progetti”, su “come interagire con le autorità cittadine” e su “come e con quali mezzi di comunicazione sia possibile diffondere la cultura del dono”.

Al saluto del presidente la realtà di coordinamento associativo provinciale Enrico Giraudo, ha onorato il ritrovo con l’apertura dei lavori il primo cittadino di Vicoforte Gian Pietro Guasco, il presidente nazionale dell’Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule Flavia Petrin e l’assessore Regione Piemonte Paolo Bongiovanni.

Con il contributo organizzativo ed operativo di Raffaele Potenza, Coordinamento Regionale delle Donazioni e dei Prelievi di Organi e Tessuti - Piemonte e Valle D’Aosta e Gianfranco Vergnano, Giunta di Presidenza AIDO Sezione Provinciale di Cuneo, lunga la lista dei relatori che hanno dato evidenza ad un alto livello formativo.

Ed é proprio grazie a Giovanni Giacone, presidente AIDO Gruppo Intercomunale di Santena, Chieri, Poirino e Cambiano, a Valter Mione, presidente AIDO Sezione Provinciale di Torino, a Lucio Datri, vice presidente vicario AIDO Lombardia, ad Anna Guermani, Danila Ceratto, Graziano Carlidi, Delphine Derby e Viviana Garetto, componenti lo staff del Coordinamento Regionale delle Donazioni e dei Prelievi di Organi e Tessuti, Piemonte e Valle d'Aosta, a Luca Robaldo, presidente Provincia di Cuneo, ad Elena Merlatti, vice presidente Consiglio di Amministrazione Fondazione CRC ed Enrico Anghilante, editore More News, che le giornate formative hanno portato quella cultura preziosa, fondamentale ed utile all’attività di ogni singolo volontario che ora potrà significare, comunicare e sensibilizzare tra la gente e con la gente, in modo capace e professionale, sulla bellezza del dono, gesto altruista, anonimo, generoso, d’amore verso i tanti pazienti in lista d’attesa per un trapianto.