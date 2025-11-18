Alba, rotatoria di Scaparoni: sopralluogo del sindaco Gatto e dell'assessore Fenocchio in Piana Biglini [FOTO]

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore alle opere Pubbliche Edoardo Fenocchio insieme all’Ufficio tecnico comunale ieri, lunedì 17 novembre, hanno fatto un sopralluogo al cantiere dove è in corso lo spostamento della rete fognaria e dei sottoservizi in Piana Biglini collegati alla realizzazione della rotatoria di Scaparoni.

Erano presenti anche Giovanni Arbocco, presidente Sisi, Società intercomunale servizi idrici, con la ditta Arienti che si sta occupando del cantiere.

“Il sopralluogo svolto nel cantiere di Piana Biglini – dichiarano il sindaco Alberto Gatto e l’assessore alle Opere pubbliche Edoardo Fenocchio - conferma che i lavori per lo spostamento della rete fognaria e dei sottoservizi stanno procedendo regolarmente e secondo programma. Si tratta di interventi fondamentali e collegati alla realizzazione della rotatoria di Scaparoni in capo ad Anas, un’opera attesa da anni che permetterà di migliorare in modo significativo la sicurezza e la fluidità del traffico in uno degli incroci più strategici per la viabilità albese. Ringraziamo Sisi, rappresentata dal presidente Giovanni Arbocco, e la ditta Arienti per la professionalità con cui stanno operando. Proseguiremo con attenzione nel monitoraggio delle attività affinché l’intervento possa completarsi nei tempi previsti e portare alla città un’infrastruttura moderna e funzionale”.