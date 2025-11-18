Busca sostiene l’informazione e i diritti sul testamento biologico

In questi giorni l’Associazione Luca Coscioni ha lanciato “Oggi scegli tu”, la più grande campagna italiana di informazione sul testamento biologico (DAT – Disposizioni Anticipate di Trattamento), con l’obiettivo di far conoscere a tutti un diritto garantito dalla Legge 219/2017. La campagna, diffusa su TV, radio, stampa e cinema, è accompagnata dalla voce di Luciana Littizzetto e dalla testimonianza di Cristiano, protagonista dello spot ufficiale.



Il Comune di Busca, a sostegno dell’iniziativa, supporta la diffusione dell’informazione sul testamento biologico ricordando che i cittadini possono depositare e registrare le proprie DAT presso l’Ufficio di Stato Civile. Le disposizioni vengono poi trasmesse alla Banca Dati Nazionale del Ministero della Salute.



Cos’è la Legge 219/2017

La DAT, prevista dalla L. n. 219/22.12.2017, e conosciuta anche come 'Testamento Biologico', concerne le volontà che il soggetto avente i requisiti può esprimere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di farlo, in materia di trattamenti sanitari (nutrizione artificiale e idratazione artificiale), nonché il consenso o il rifiuto di accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e di singoli trattamenti sanitari.