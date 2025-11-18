Interrogazione de La Nostra Provincia su viabilità e nuovo ospedale di pianura

Il gruppo La Nostra Provincia ha presentato un’interrogazione al presidente della Provincia di Cuneo per chiedere aggiornamenti puntuali sullo stato della pianificazione viaria legata alla realizzazione del nuovo ospedale di Pianura e sul ruolo dell’ente nei tavoli di confronto con Regione, Comuni e ANAS.



“Il nuovo ospedale è un’infrastruttura fondamentale per migliaia di cittadini – spiegano i consiglieri del gruppo – ma senza un sistema di accessibilità adeguato rischia di nascere già in difficoltà. Per questo vogliamo capire a che punto sia il lavoro con ANAS sulle tre soluzioni progettuali presentate e quali contributi abbia portato la Provincia”.



L’interrogazione pone l’accento su alcune criticità ormai evidenti:

• l’adeguamento della S.P. 662 Savigliano–Saluzzo, oggi insufficiente rispetto ai volumi di traffico attuali e futuri;

• le problematiche del collegamento dal Fossanese, dalla mancata circonvallazione di Genola al semaforo di via Suniglia, fino alla necessità della nuova rotonda presso il ponte della piscina;

• il tema della mobilità sostenibile, con l’esigenza di potenziare il trasporto pubblico locale su gomma e ferro e di valutare la possibilità di una fermata ferroviaria dedicata nei pressi del nuovo ospedale.



“Chiediamo alla Provincia di chiarire quali valutazioni siano state compiute, quali iniziative siano in corso e soprattutto se esista una visione complessiva della mobilità dell’area – prosegue La Nostra Provincia –. Il nuovo presidio sanitario deve essere raggiungibile in modo rapido, sicuro e sostenibile da tutto il bacino del Saluzzese e del Fossanese”.



“È il momento delle scelte – concludono i consiglieri –. La realizzazione dell’ospedale deve procedere insieme a un piano viario credibile, condiviso e capace di rispondere ai bisogni reali del territorio”.