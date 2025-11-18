Nasce l’“Anello del Gusto”: passeggiate, sapori e incontri per scoprire la valle Maira in ogni stagione

Un cammino lento infarcito di racconti, l'incontro con i produttori del territorio, qualche laboratorio per stuzzicare la curiosità di adulti e bambini, un pranzo a prezzi popolari: sono gli ingredienti dell'Anello del Gusto, la nuova formula per un turismo naturalistico e gastronomico in valle Maira. Tre eventi, promossi dalla Rete del Buon Cammino, che permetteranno di far conoscere ai partecipanti l'Agri-Atelier, circuito di piccole attività a conduzione familiare nel settore primario (dai prodotti della terra al vino), nella ricettività e ristorazione ma anche nell'artigianato e nella trasformazione.

L'Anello si presenta così come un percorso di sapori e scoperte pensato per essere fruito anche da chi non è più giovanissimo o si sposta con passeggini e animali da passeggio: un circuito di salutari camminate nel verde sui sentieri occitani, intervallate dalla visita animata alle aziende coinvolte nel progetto. Anche senza eventi organizzati, il progetto vuole diventare un'occasione per scoprire una rete di accoglienza e servizi che i visitatori possano sfruttare in tutte e quattro le stagioni, regalandosi un weekend fuori porta alla portata di tutte le tasche.



Il primo appuntamento, domenica 23 novembre, tocca i Comuni di Dronero e Cartignano. Sarà l’occasione per conoscere la peculiare coltivazione del mais “dente di cane” e le sue applicazioni nel forno a legna, l’antica ricetta della torta di Tetti, il vitigno di media valle recentemente riscoperto da un giovane, dinamico imprenditore. Ma anche per scoprire l’accoglienza della Bottega del Buon Cammino e apprezzare servizi, ospitalità e brio commerciale di Cartignano, dove sarà servito il pranzo.

A metà pomeriggio, in occasione della prima tappa, il municipio di Cartignano ospiterà la presentazione ufficiale del progetto, alla presenza degli amministratori locali coinvolti e tutti i partner dell'Agri-atelier della media valle Maira, entusiasti per questa novità che, in bassa stagione, combina turismo ed esperienze, conoscenze del territorio e sapori tradizionali, a favore di un pubblico trasversale, offrendo anche l'opportunità per i partecipanti di giovare di ospitalità alberghiera convenzionata.

In una seconda fase del programma, a partire dal nuovo anno, seguendo la stagionalità dei prodotti, saranno coinvolte anche attività artigianali, produttive e di ristorazione di San Damiano Macra.

Anello del Gusto è anche sui social, Facebook e Instagram, e in questi giorni presenta in una vetrina digitale i suoi protagonisti. Per informazioni e prenotazioni: 338-7908771.



LA PRIMA TAPPA, DOMENICA 23 NOVEMBRE

Nel percorso dell’Anello del Gusto, domenica alle 8,30 si parte dal campo sportivo di Tetti. Nella frazione, la prima tappa sarà La Bottega di Mariuccia, oggi guidata da Simone Giorsetti: uno scrigno di storia locale dove il tempo sembra essersi fermato. Nata nel 1957 e appartenuta alla cugina della nonna di Simone, ha mantenuto intatta la sua anima. Un luogo dove il pane non è solo un alimento, ma un gesto quotidiano.

Il pane di Tetti, preparato da Fabrizio, è ancora oggi il cuore della produzione, affiancato da grissini e torte realizzati con la cura artigianale di un tempo. La specialità incontrastata però è la tipica torta della frazione, che si potrà assaggiare domenica. Il fratello Francesco gestisce un’azienda agricola che produce patate, ortaggi e ha recuperato il mais “dente di cane”, con l’obiettivo di chiudere la filiera e realizzare presto un pane ottenuto interamente dal loro grano.

Il percorso ci porterà a scoprire la Cantina Del Negro, guidata da Tommaso (per tutti "Tommy Wine"), distributore e appassionato conoscitore di vini. Da cinque anni sta lavorando a un progetto culminato lo scorso luglio con l’inaugurazione della nuova cantina a Cartignano e con la messa a dimora di due ettari di vigneto. Il cuore del progetto è il recupero di un vitigno quasi scomparso: La Blancio (Gouvais Blanc), un’uva bianca un tempo coltivata in tutto il versante montano della Maira e rimasta, fino a pochi decenni fa, solo nei fondovalle più nascosti.

Dopo una tappa-aperitivo alla Bottega del Buon Cammino (punto di riferimento territoriale del programma), per il momento conviviale a tavola i camminatori saranno ospiti di Viviana Sismondi. Situato nella piazza centrale di Cartignano, il suo è un multi-locale, contenitore di sapori e servizi: dagli alimentari ai tabacchi, dalla carne alla pasta, dagli affettati ai formaggi locali, fino ai fiori che decorano il bancone e la strada. Il vicino ristorante del Paschero ospiterà nella giornata di domenica fino a 60 persone, esclusivamente su prenotazione (20 euro, aperitivo compreso; per informazioni e prenotazioni: 338-7908771), prima di concludere la giornata in municipio con la presentazione ufficiale del progetto.