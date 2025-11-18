Poste Italiane: riapre rinnovato l'ufficio di Caraglio con servizi Polis

Riapre al pubblico l’ufficio postale di Caraglio, nella nuova sede di Piazza Madre Teresa 8.

Sono terminati nella nuova sede, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto Polis, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Tra gli interventi effettuati lavori di tinteggiatura, nuovi arredi, nuova illuminazione a led a basso impatto energetico un rinnovamento totale dell’ambienti all’interno della sala al pubblico con l’introduzione di nuove postazioni ribassate per favorire una migliore relazione con la clientela. L’ufficio è dotato di locale self con ATM Postamat e 2 sale consulenza.

Oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia presso l’ufficio postale sono disponibili a sportello anche i servizi INPS, i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile disponibili e a breve sarà attivato il servizio richiesta e rinnovo dei passaporti.

L’ufficio postale di Caraglio è nuovamente a disposizione dei cittadini con il consueto orario: da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori.

Dopo l’autorizzazione della Commissione Europea a fine ottobre 2022 i lavori di ristrutturazione sono stati avviati in oltre 5.430 uffici postali in tutta Italia ed entro la fine del 2026 saranno complessivamente 7000 i nuovi uffici Polis.