Saletta sindacale dell'ospedale di Mondovì sarà intitolata a Sara Sevega

E’ con una cerimonia in programma giovedì 20 novembre che l’Asl Cn1 intitolerà la saletta sindacale dell’Ospedale "Regina Montis Regalis" di Mondovì a Sara Sevega, infermiera presso il reparto di Medicina dello stesso presidio e sindacalista della Cgil Funzione Pubblica, scomparsa nell'aprile scorso a 42 anni.

Originaria di Prà di Roburent, Sara Sevega viveva a Beinette. "Persona fantastica e vera compagna , farà per sempre parte di noi e delle nostre battaglie che ha portato avanti fino alla fine", erano state le parole con cui la segreteria provinciale della Fp Cgil ne aveva sottolineato l’impegno in ambito sindacale.

Lo spazio che ora ne ricorderà la figura si trova al primo piano del presidio.

La cerimonia di intitolazione è prevista alle ore 14.30.