Bra, una cena speciale per la presentazione della Guida Slow Wine 2026

In occasione della pubblicazione della nuova Guida Slow Wine 2026, l’organizzazione Slow Food Bra invita a una cena dedicata alle eccellenze vinicole presso l’Osteria Boccondivino (via Mendicità Istruita, 14), a Bra.

Slow Wine è la guida che fotografa il cambiamento del mondo del vino italiano e del modo di berlo. La prima che racconta le storie dei produttori e delle vigne, non solo il vino. L’inventario slow delle cantine osservate sotto il profilo organolettico, quello della sensibilità ambientale ed il rapporto tra qualità e prezzo.

La serata di mercoledì 9 dicembre avrà inizio alle ore 20 e rappresenta un’occasione imperdibile per gustare un menù d’autunno degno di questa data, con entrata a base di insalata russa e pane, burro e acciughe, vitello tonnato, capunet di verdure con fonduta di Bra tenero, riso con salsiccia, porri e castagne, guancia di maiale con polenta e panna cotta.

Per non parlar dei vini! Stapperete bottiglie di altissimo livello, selezionate dalla redazione di Slow Wine tra Top Wine, Vini Slow, Best Buy e vini delle aziende premiate con Chiocciola, Bottiglia e Moneta ovvero le "novità".

La formula è quella tipica delle Cento cene per Slow Wine, un appuntamento annuale in cui viene portata la guida e i suoi protagonisti sulle tavole di enoteche, osterie e ristoranti sparsi su tutto il territorio nazionale, dove è possibile assaggiare i vini che Slow Wine ha segnalato come Vino Quotidiano, Vino Slow e Grande Vino; unico comune denominatore, l’eccellente qualità dei vini che condensano nel bicchiere l’identità del territorio d’origine.

E il bello della serata, oltre al clima di festa e divertimento, sarà proprio la presenza di un esperto Slow Food che parlerà sul mondo del vino, tra competenza e curiosità. Quota di partecipazione 55 euro per i soci Slow Food e 60 euro per gli aspiranti soci (comprende una copia di Slow Wine 2026), sconto di 10 euro a chi si presenta in coppia, ma ritira solo un libro.

Informazioni e prenotazioni: info@boccondivinoslow.it, 0172/425674 (Osteria Boccondivino), 338/7389306 (Gianni Milanesio), 338/6403920 (Mauro Cortassa). Dai che i posti sono limitati, fatevi trovare in pole position!