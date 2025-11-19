Cuneo, il Corecom Piemonte illustra le sue attività

Continua il tour del Corecom tra le provincie piemontesi. Mercoledì 19 novembre presso il Palazzo Municipale della Città di Cuneo, i componenti del Comitato regionale per le Comunicazioni hanno illustrato ad amministratori, enti ed associazioni, le numerose attività che l’organo svolge da oltre 20 anni.

Istituito presso il Consiglio regionale del Piemonte, il Corecom esercita funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni a livello territoriale ed è investito di funzioni proprie, assegnate dalla legislazione statale e regionale e di funzioni delegate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom).

Tra le principali attività svolte si evidenziano: il tentativo di conciliazione e definizione nelle controversie tra utenti e gestori dei servizi di comunicazione elettroniche, la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, l’alfabetizzazione digitale e la prevenzione e contrasto al cyberbullismo e contro ogni forma di discriminazione di genere, la gestione dei programmi per l’accesso radiotelevisivo attraverso un protocollo di intesa con il Centro di produzione Rai di Torino, la gestione del registro degli operatori di comunicazione e postali e la vigilanza sul rispetto della “Par condicio” durante i periodi di campagna elettorale e referendaria.

Dopo i saluti istituzionali della Sindaca della Città di Cuneo Patrizia Manassero, il presidente del Corecom Piemonte Vincenzo Lilli, insieme alla vicepresidente Alessia Caserio e al Commissario Marco Briamonte, nell’illustrare le numerose funzioni proprie e delegate ha sottolineato come “ il Corecom in oltre due decenni di attività sia stato un esempio virtuoso di controllo e vigilanza, un luogo di prossimità al servizio del territorio. Un organo capace, attraverso le sue numerose funzioni, di avvicinare l’amministrazione alla cittadinanza grazie ad una crescente azione dinamica. Lo scopo di questo tour tra le province piemontesi – continua il presidente Lilli- è quello di far conoscere maggiormente ad enti ed istituzioni le molteplici attività che il Comitato svolge per garantire la tutela del pluralismo informativo e la salvaguardia dei diritti alla persona. In particolare, i componenti hanno evidenziato come la gestione del contenzioso attraverso la piattaforma Agcom CONCILIAWEB abbia rivoluzionato la procedura di conciliazione. Una forma innovativa di risoluzione dei conflitti tra operatori telefonici e utenti che sfrutta al meglio la tecnologia per favorire la comunicazione e il dialogo tra le parti coinvolte in tempi brevi”.

L’avv. Marco Briamonte ha illustrato invece le altre attività gestite dal Corecom. In particolare, si è soffermato sull’ultima delega conferita dall’AGCOM che promuove l’alfabetizzazione digitale nelle scuole. Un percorso formativo sottolinea Briamonte “fondamentale perché ha come obiettivo quello di evidenziare i molteplici rischi che i giovani possono incontrare nel navigare in rete. Promuovere l’alfabetizzazione digitale significa garantire inclusione, equità e sicurezza, preparando i giovani ad affrontare con consapevolezza le sfide e le opportunità della trasformazione tecnologica globale”.

CONTENZIOSO TRA UTENTI E OPERATORI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Nel periodo 2019 – 2024 da quando è operativa la piattaforma CONCILIAWEB, il Corecom ha gestito in Piemonte oltre 45mila controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni. La procedura per le conciliazioni è semplice: un soggetto neutrale (il conciliatore) cerca di trovare un accordo bonario tra il cittadino e l’operatore delle comunicazioni. La conciliazione è obbligatoria prima di poter eventualmente ricorrere alla giustizia ordinaria ed è completamente gratuita. Non è necessaria l’assistenza di un avvocato: l’utente può gestire autonomamente il tentativo di conciliazione che si svolge online. Per attivare la procedura presso il Corecom Piemonte è necessario accedere alla piattaforma tramite il proprio SPID o C.I.E: https://conciliaweb.agcom.it/conciliaweb/ .

Provincia di Cuneo

Nell’intervallo 2019 – 2024, il totale delle istanze presentate sono state circa 4185 così suddivise:

Conciliazioni semplificate 942

Conciliazioni in udienza 2476

Procedura di definizione 415

Procedura d’urgenza GU5 352

Il territorio cuneese si colloca tra le province che più ricorre alla procedura di conciliazione.

ALFABETIZZAZIONE DIGITALE E MEDIATICA

Il Corecom Piemonte promuove anche nell’anno scolastico 2025/26 il progetto didattico gratuito “Online Onlife”, un percorso formativo di cittadinanza digitale realizzato in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale del Piemonte e la Fondazione Articolo 49. Il progetto rientra nell’ambito delle attività di alfabetizzazione mediatica e digitale supportate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), su delega della quale il Corecom Piemonte esercita le funzioni di tutela e garanzia dell’utenza attraverso iniziative di educazione all’utilizzo dei media nell’ambito regionale di competenza. Il percorso educativo, destinato agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, è articolato in 10 moduli per un totale di 10-20 ore di formazione. Per iscriversi al progetto, è necessario accedere al seguente link: https://inclasse.net/online-onlife-guida-alluso-consapevole-del-digitale/ .

I PROGRAMMI PER L’ACCESSO