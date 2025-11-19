A Busca una serata per capire l’Europa: Franco Chittolina ospite al Circolo A.C.L.I. La Leja

Il Circolo A.C.L.I. La Leja di Castelletto di Busca ospiterà mercoledì 26 novembre alle ore 20.30 un incontro pubblico dedicato all’attualità internazionale e al ruolo dell’Unione Europea in un contesto globale sempre più complesso e instabile. L’appuntamento avrà come tema “L’Unione Europea in un mondo fuori controllo”.

Relatore della serata sarà Franco Chittolina, fondatore e attuale vicepresidente di APICEUROPA, editorialista de La Guida ed ex funzionario della Commissione europea. Con la sua lunga esperienza nelle istituzioni europee, Chittolina offrirà un’analisi approfondita delle sfide che Bruxelles si trova ad affrontare: dalle tensioni geopolitiche alla sicurezza, dalla gestione delle crisi economiche ai nuovi equilibri internazionali.

L’iniziativa è promossa dal Circolo A.C.L.I. La Leja con il supporto delle associazioni locali, e rappresenta un’occasione per riflettere, comprendere e discutere insieme il futuro dell’Europa in una fase storica cruciale. L’ingresso è libero.