Liceo delle Scienze Gestionali, una nuova proposta formativa che guarda al futuro [VIDEO]

L'I.I.S. Delpozzo di Cuneo, importante punto di riferimento per l’innovazione scientifica e tecnologica, ha scelto di avviare nella sua sede un nuovo corso di studi che abbraccia territorio e modernità. Dall’anno scolastico 2026/2027 sarà attivo il Liceo di Scienze Gestionali, un mix virtuoso tra le materie umanistiche, scientifiche, giuridico-economiche, informatiche a cui si aggiunge, con uno sguardo cosmopolita, la doppia lingua straniera.

L’iniziativa, frutto di un’attenta analisi del territorio, è stata condivisa con Confartigianato Cuneo, altre associazioni imprenditoriali e università. Il suo percorso formativo contempla il mondo produttivo e dell’impresa, valorizzando anche il patrimonio culturale, storico, artistico e turistico che rende unico il territorio italiano. Gli studenti saranno guidati a conoscere e promuovere la cultura della bellezza, della qualità e della creatività progettuale, comprendendo come la storia, il design, l’arte e i processi produttivi rappresentino insieme l’essenza più autentica del Made in Italy.

Dalle realtà produttive radicate nel territorio alle nuove frontiere della creatività e dell’innovazione, il liceo offre un’esperienza formativa capace di unire tradizione e futuro. Le idee nate a scuola potranno poi trasformarsi, grazie agli incubatori d’impresa e ai progetti di simulazione aziendale, dando vita a un futuro che parla la lingua della competenza e della creatività.

Una nuova, stimolante proposta formativa che verrà presentata pubblicamente a studenti e famiglie mercoledì 3 dicembre, dalle ore 16,30 presso la sede I.I.S. Delpozzo di Cuneo. Per prenotazioni: https://www.itiscuneo.edu.it

