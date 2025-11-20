Lutto a Saluzzo: si è spento il tipografo Luciano Fusta

Si è spento ieri sera, all’età di 88, anni Luciano Fusta, rinomato e stimato tipografo di Saluzzo.

Aveva 88 anni ed ha dedicato la sua vita, fino alla pensione, all'arte della tipografia e più ancora alla famiglia.

A Saluzzo, sua città natale, ha lavorato nella storica tipografia Minerva medica, dopo aver imparato il mestiere in collegio ad Alba.

"E’ stato un uomo fondamentale per noi, una guida per la famiglia, riservato ma sempre presente, con poche parole ma giuste e al momento giusto. Ci ha insegnato i valori dell'etica famigliare. 64 anni di matrimonio sereno con nostra madre Lena e vicino a noi.

Mi ha seguito nell’attività della tipografia che ho aperto. Mi ha insegnato tutto e si è sempre prestato a dare una mano nelle varie situazioni, anche difficili. Era un uomo della vecchia guardia che sapeva fare qualsiasi cosa - afferma il figlio commosso, al quale ha trasmesso la passione per il mestiere.

Luciano Fusta era conosciuto anche a Tarantasca dopo ha trascorso anni della sua vita nella frazione Tasnere.

Il rosario avrà luogo stasera (giovedì 20 novembre) alle 18 nella chiesa di San Bernardino dove domani, venerdì 21 novembre alle 15, si svolgeranno i funerali.

Lascia la moglie Lena, i figli Paolo con Barbara, Laura, gli adorati nipoti: Erica, Cristina, Ilaria, Elisabetta e Samuele.