 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 20 novembre 2025, 17:29

Lutto a Saluzzo: si è spento il tipografo Luciano Fusta

Aveva 88 anni. Il figlio Paolo della Casa editrice Fusta ha ereditato da lui la passione per la tipografia. "E' stato un uomo molto vicino alla famiglia, un riferimento" Domani il funerale nella chiesa di San Bernardino

Luciano Fusta

Luciano Fusta

Si è spento ieri sera, all’età di 88, anni Luciano Fusta, rinomato e stimato tipografo di Saluzzo. 

Aveva 88 anni ed ha dedicato la sua vita, fino alla pensione, all'arte della tipografia e più ancora alla famiglia. 

A Saluzzo, sua città natale, ha lavorato nella storica tipografia Minerva medica, dopo aver imparato il mestiere in collegio ad Alba.  

"E’ stato un uomo fondamentale per noi, una guida per la famiglia, riservato ma sempre presente, con poche parole ma giuste e al momento giusto. Ci ha insegnato i valori dell'etica famigliare. 64 anni di matrimonio sereno con nostra madre Lena e vicino a noi.  

Mi ha seguito nell’attività della tipografia che ho aperto. Mi  ha insegnato tutto e si è sempre prestato a dare una mano nelle varie situazioni, anche difficili. Era un uomo della vecchia guardia che sapeva fare qualsiasi cosa - afferma il figlio commosso, al quale ha trasmesso la passione per il mestiere. 

Luciano Fusta era conosciuto anche a Tarantasca dopo ha trascorso anni della sua vita nella frazione Tasnere.

Il rosario avrà luogo stasera (giovedì 20 novembre) alle 18 nella chiesa di  San Bernardino dove domani, venerdì 21 novembre alle 15, si svolgeranno i funerali.

Lascia la moglie Lena, i figli Paolo con Barbara, Laura, gli adorati nipoti: Erica, Cristina, Ilaria, Elisabetta e Samuele.

VB

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium