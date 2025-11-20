 / Cronaca

Cronaca | 20 novembre 2025, 19:54

Schianto tra furgone e autoarticolato sulla A6: mezzo finisce nella scarpata

Incidente nel tardo pomeriggio di giovedì 20 novembre al km 39: intervento di 118, Polstrada e Vigili del Fuoco

I mezzi coinvolti nell'incidente sulla A6

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 20 novembre, sull’autostrada A6 Torino–Savona in direzione del capoluogo piemontese. All’altezza del km 39, nei pressi di Cervere, un furgone si è scontrato con un autoarticolato, riportando danni ingenti nella parte anteriore.

A seguito dell’impatto, il mezzo leggero è finito nella scarpata adiacente alla massicciata autostradale. Nonostante la violenza dell’urto, non risulterebbero feriti gravi.

Sul posto sono intervenuti l’equipe del 118 con ambulanza, la Polizia autostradale di Mondovì per i rilievi e i Vigili del Fuoco, sempre da Mondovì, impegnati nella messa in sicurezza dell’area.

