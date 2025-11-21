E luce fu: Bra accende la magia del Natale 2025, sotto i primi fiocchi di neve

Il Natale è sempre più vicino e Bra si prepara a dovere. Chiunque abbia messo il naso fuori casa nella serata di oggi, venerdì 21 novembre, ha potuto godere di uno spettacolo di grande intensità. Da via Cavour a piazza Carlo Alberto, fino alla zona della Rocca, per tutte le vie cittadine, è tutto una cascata di luci.

Bello, ma non è finita qui. Alla magia delle luci, si aggiunge l’incanto dei primi timidi fiocchi di neve. Camminare al freddo tutta imbacuccata scaldandomi il cuore mentre osservo le vetrine dei negozi con un oceano di decorazioni è un’esperienza molto suggestiva, durante la quale si respira un’atmosfera di pace, di serenità e di spensieratezza. In parte è un po’ come tornare bambini.

Anche quest’anno, la stazione ferroviaria si conferma al centro della scena natalizia, con l’albero pronto ad esprimere le emozioni ed i valori autentici del Natale in rima con accoglienza.

Entusiasmo e tante stelle luminose pronte ad accendersi anche sui balconi delle abitazioni nei prossimi giorni per scaldare i cuori dei bambini e di tutti coloro che sapranno aprirlo al messaggio di letizia che il Natale porta con sé.

Grazie alle autorità comunali ed ai partner che ogni anno regalano una bellissima cornice in occasione delle festività più attese. Ed è proprio la collaborazione tra istituzioni, Confcommercio, Confartigianato, aziende e comitati di quartiere che consente risultati vincenti e così immediati.

Bravi tutti. Passeggiare per Bra sarà ancora più emozionante, perché l’atmosfera che si crea nel mese di dicembre è davvero magica, quanto basta da garantire la giusta prospettiva per le foto da postare su Instagram. Pronti a scatenare i selfie?