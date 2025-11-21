 / Cronaca

Cronaca | 21 novembre 2025, 07:54

Finisce fuori strada sulla Fondovalle a Bastia Mondovì, una persona in ospedale

L'incidente nelle prime ore di questa mattina sulla provinciale 12. Non risultano altri mezzi coinvolti

Incidente questa mattina, venerdì 21 novembre, sulla Fondovalle Tanaro, nel territorio comunale di Bastia Mondovì. 

Per dinamiche in fase di accertamento un'autovettura, che stava percorrendo la strada provinciale 12, è finita fuori strada. 

L'allarme è scattato verso le 6.45, sul posto è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco con le squadre del distaccamento di Mondovì per la messa in sicurezza dell'area e del veicolo, delle Forze dell'ordine e del personale sanitario del 118 che ha provveduto al trasporto in ospedale per accertamenti della persona che si trovava alla guida del mezzo. 

Non risultano altri veicoli coinvolti.

AP

