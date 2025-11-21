Da Veronesi a McEwan: un quarto di secolo per il Premio Lattes Grinzane, gioiello della cultura letteraria albese

Mercoledì 15 aprile 2026, sul sito e sui canali social della Fondazione Bottari Lattes, verrà presentata la cinquina dei romanzi finalisti della 26ª edizione del Premio Lattes Grinzane. La scadenza indicata nel bando per l’invio della propria opera al concorso è il 31 gennaio 2026.

Il concorso, sostenuto da Regione Piemonte, Fondazione CRC, Fondazione CRT e Banca d’Alba, è stato istituito dalla Fondazione Bottari Lattes, nata nel 2009 a Monforte d’Alba per volontà di Caterina Bottari Lattes. L’associazione ha come finalità la promozione della cultura, dell’arte e della conoscenza della figura e dell’opera di Mario Lattes, direttore dell’omonima casa editrice, fondata dal nonno nel 1893 e per lungo tempo punto di riferimento della scuola italiana, nonché un artista di respiro internazionale a cui va il merito della diffusione in Italia di pittori e autori stranieri di grande valore. Tra le principali attività della Fondazione si possono annoverare il suddetto Premio letterario internazionale Lattes Grinzane, il Premio biennale Mario Lattes per la Traduzione, senza contare mostre d'arte, esposizioni fotografiche, progetti per scuole e convegni.

Il Premio letterario Lattes ha ospitato di anno in anno candidature di grandi scrittori nazionali e internazionali, che sono stati poi riconosciuti come firme importanti della letteratura contemporanea.

Tra i vincitori delle edizioni passate troviamo Sandro Veronesi (2025), Nino Haratischwili (2024), Karen Russell (2023), Pajtim Statovci (2022), Nicola Lagioia (2021), Elif Shafak (2020), Alessandro Perissinotto (2019), Yu Hua (2018), Laurent Mauvignier (2017), Joachim Meyerhoff (2016), Morten Brask (2015), Andrew Sean Greer (2014), Melania Mazzucco (2013), Romana Petri (2012) e Colum McCann (2011).

La cerimonia di premiazione del vincitore della nuova edizione si terrà nel pomeriggio di sabato 17 ottobre 2026, al Teatro Sociale G. Busca di Alba. L’evento si potrà seguire in presenza o in streaming.

In quella occasione, verrà conferito anche il Premio Speciale, attribuito per meriti particolari come la carriera, l’impegno culturale o un esordio di rilievo. A seguito dell’assegnazione, seguirà una lectio magistralis dell’autore o dell’autrice premiato/a su un tema a sua scelta.

Nelle edizioni passate il Premio Speciale Lattes Grinzane è stato conferito a: Maaza Mengiste nel 2025; Alessandro Baricco nel 2024; Jonathan Safran Foer nel 2023; Claudio Magris nel 2022; Margaret Atwood nel 2021; Protezione Civile Italiana (come apprezzamento dell’impegno profuso nell’affrontare l’emergenza sanitaria Covid-19) nel 2020; Haruki Murakami nel 2019; António Lobo Antunes nel 2018; Ian McEwan nel 2017; Amos Oz nel 2016; Javier Marías nel 2015; Martin Amis nel 2014; Alberto Arbasino nel 2013; Patrick Modiano nel 2012; Enrique Vila-Matas nel 2011.