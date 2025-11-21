All'università della terza età di Cuneo si parla di incontinenza, stomia e di Michelangelo

Le conferenze che Unitre Cuneo propone in esclusiva ai propri associati nei locali del Cinema Monviso proseguono lunedì 24 novembre alle ore 15,30 con l’incontro dal titolo “Come affrontare l’incontinenza”.

Con Mauro Stellino i relatori saranno: la Dott.ssa Filocamo Maria Teresa, urologa presso il reparto di Urologia di Savigliano, che affronterà il tema incontinenza dalla diagnosi alla terapia; la Dott.ssa Gozzerino Francesca, fisiatra presso il Centro di Neuroriabilitazione di Fossano, che illustrerà il ruolo della riabilitazione nell’incontinenza; Herciu Cristina, fisioterapista presso la fisioterapia ospedale Fossano, esporrà alcuni cenni sul trattamento riabilitativo e sugli esercizi utili; Alladio Franca, infermiera stomaterapista in pensione e volontaria dell'associazione Apistom, che illustrerà le abitudini comportamentali corrette con alcuni consigli pratici.

Scopo dell’Associazione Apistom La Granda è di dare sostegno alle persone portatrici di stomia e incontinenti a partire dal periodo pre-operatorio a quello post operatorio, collaborando con le strutture sanitarie dell’ASL CN1, CN2 e con l’Azienda Ospedaliera "Santa Croce e Carle" (Ospedale Santa Croce Cuneo).

Il confronto con persone che hanno già affrontato il percorso di malattia può dare fiducia a chi sta attraversando l’intervento ed il recupero post-operatorio. In questo modo si può testimoniare che con la stomia è possibile riprendere una vita normale, senza privarsi di alcun contatto sociale e senza rinunciare a hobby, passioni e amicizie.

Affrontare la vita con una stomia significa convivere quotidianamente con una condizione complessa, che porta con sé limiti pratici, fisici ed emotivi. Spesso queste difficoltà rischiano di isolare le persone, allontanandole dalla socialità, dalle passioni e da quelle esperienze che alimentano la qualità della vita.

L’incontro vuole dimostrare che nulla è davvero precluso, che, con il giusto supporto e una comunità solidale, è possibile vivere momenti significativi, arricchenti e profondamente umani. Inoltre, condividere il cammino con altre persone che vivono la stessa realtà aiuta a comprendersi meglio, a sentirsi accolti senza bisogno di spiegazioni e a rafforzare la consapevolezza di non essere soli nel proprio percorso.

L’Associazione APISTOM collabora con l’università infermieristica di Cuneo, partecipando alla lezione di chirurgia, come testimonial, quando trattano il tema delle stomie. L’ associazione organizza conferenze e incontri pubblici, sul tema dell’incontinenza e della stomia, argomenti che in Italia rimangono ancora un tabù: vergogna e imbarazzo che generano pregiudizi che influiscono fortemente sulla vita delle persone più fragili e delle loro famiglie.

[Michelangelo Buonarroti]

Giovedì 27 novembre, sempre al Cinema Monviso alle ore 15,30, Cristina Barale tratterà l’argomento “Il divino Michelangelo pittore, scultore e architetto”.

Il percorso esplora la vita e le opere di Michelangelo, artista totale del Rinascimento italiano, dove pittura, scultura e architettura si fondono in un dialogo incessante tra armonia classica e tensione anticlassica. Tra Firenze e Roma, tra committenze prestigiose e conflitti personali, ogni opera - dal “miracolo” della prima Pietà alla potenza plastica del David, dalla drammaticità del Giudizio Universale alla raffinata armonia della cupola di San Pietro - rivela un genio capace di trasformare la materia in esperienza viva. La conferenza propone una lettura in cui arte e vita si intrecciano indissolubilmente, mostrando “Michele Agnolo divino e meraviglioso artista” come figura di straordinaria attualità, capace ancora oggi di emozionare, interrogare e stupire.