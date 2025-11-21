 / Viabilità

Viabilità | 21 novembre 2025, 18:39

Viabilità provinciale, visita del consigliere Danna a Camerana Prunetto e Priola

Allo studio un intervento di riqualificazione sulla galleria lungo la vecchia strada provinciale in località Valleto

Il consigliere Danna durante il sopralluogo

La Provincia di Cuneo ha effettuato nella mattinata odierna (venerdì 21 novembre) una serie di sopralluoghi tecnici nei Comuni di Prunetto, Camerana e Priola per verificare alcune esigenze del territorio in materia di viabilità e segnaletica. Alle visite ha partecipato il consigliere provinciale Pietro Danna, accompagnato dal caporeparto del settore viabilità di Mondovì, Giuseppe Dotta, per un confronto diretto con le amministrazioni locali e per un’analisi puntuale delle criticità segnalate.

A Prunetto, l’attenzione si è concentrata sulla galleria lungo la vecchia strada provinciale in località Valleto, una struttura che necessita di interventi di riqualificazione: la Provincia sta valutando una progettazione dedicata, con la possibilità di finanziare l’opera attraverso le risorse destinate alle aree Interne.

Nel corso delle visite a Camerana e Priola, sono state esaminate ulteriori situazioni riguardanti la segnaletica e alcuni tratti viari che richiedono interventi di adeguamento o manutenzione. Le verifiche effettuate consentiranno agli uffici tecnici provinciali di programmare le attività necessarie e di definire i livelli di priorità in base alle condizioni riscontrate.

«Questi sopralluoghi – sottolinea il consigliere Danna – sono fondamentali per raccogliere direttamente sul territorio le esigenze dei Comuni e per garantire una programmazione degli interventi che risponda in modo efficace e tempestivo alle reali criticità della viabilità provinciale».

cs

