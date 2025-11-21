Viabilità provinciale, visita del consigliere Danna a Camerana Prunetto e Priola

La Provincia di Cuneo ha effettuato nella mattinata odierna (venerdì 21 novembre) una serie di sopralluoghi tecnici nei Comuni di Prunetto, Camerana e Priola per verificare alcune esigenze del territorio in materia di viabilità e segnaletica. Alle visite ha partecipato il consigliere provinciale Pietro Danna, accompagnato dal caporeparto del settore viabilità di Mondovì, Giuseppe Dotta, per un confronto diretto con le amministrazioni locali e per un’analisi puntuale delle criticità segnalate.

A Prunetto, l’attenzione si è concentrata sulla galleria lungo la vecchia strada provinciale in località Valleto, una struttura che necessita di interventi di riqualificazione: la Provincia sta valutando una progettazione dedicata, con la possibilità di finanziare l’opera attraverso le risorse destinate alle aree Interne.

Nel corso delle visite a Camerana e Priola, sono state esaminate ulteriori situazioni riguardanti la segnaletica e alcuni tratti viari che richiedono interventi di adeguamento o manutenzione. Le verifiche effettuate consentiranno agli uffici tecnici provinciali di programmare le attività necessarie e di definire i livelli di priorità in base alle condizioni riscontrate.

«Questi sopralluoghi – sottolinea il consigliere Danna – sono fondamentali per raccogliere direttamente sul territorio le esigenze dei Comuni e per garantire una programmazione degli interventi che risponda in modo efficace e tempestivo alle reali criticità della viabilità provinciale».