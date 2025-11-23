 / Attualità

Attualità | 23 novembre 2025, 15:32

Incontro tra Carabinieri e cittadini a Vicoforte per combattere le truffe

Appuntamento mercoledì 3 dicembre alle 20.30, nella sala polifunzionale

Immagine di repertorio

A Vicoforte l’Amministrazione comunale, in accordo con la locale Stazione dei Carabinieri, ha organizzato una riunione pubblica dove si parlerà di sicurezza e di protezione da furti e truffe rivolte in particolare alle persone anziane che si terrà mercoledì 3 dicembre alle 20.30 nella sala polifunzionale in via al Santuario presso gli edifici scolastici. L’incontro sarà condotto dal Comandante della Stazione di Vicoforte (Santuario) Luigi Ferraro. Tutta la popolazione è caldamente invitata a partecipare.

"Il tema della sicurezza è sempre attuale e, nei nostri luoghi, soprattutto quello dei furti e delle truffe - evidenzia il sindaco, Gian Pietro Gasco -. Sapersi proteggere e saper riconoscere le situazioni è importante e poter dialogare con i Carabinieri è sicuramente un modo per trovare suggerimenti e aiuti".

 

