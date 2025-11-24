Le classi terze della Media di Villafalletto a Cuneo per promuovere l'iniziativa #ioleggoperché

Martedì 11 novembre è stata una giornata emozionante e coinvolgente per gli alunni delle tre classi terze della Scuola media di Villafalletto, che per il terzo anno consecutivo ha aderito a #Ioleggoperché, la grande iniziativa di promozione alla lettura, organizzata dall'Associazione Editori Italiani.

Gli insegnanti, per favorire una maggiore partecipazione degli alunni al progetto, li hanno accompagnati a Cuneo, dove, divisi in gruppi, si sono posizionati presso le librerie convenzionate con la loro Scuola e hanno fermato i passanti, per invitarli ad acquistare un libro da donare alla loro Biblioteca scolastica.

I ragazzi, che si sono dimostrati molto entusiasti e determinati, sono riusciti a convincere circa 150 passanti sconosciuti, ai quali, per ringraziarli, hanno donato dei segnalibri, da loro realizzati, che sono stati molto apprezzati! È stato davvero emozionante vedere gli alunni impegnarsi per ricevere in regalo dei libri e mostrarsi felici di essere riusciti a convincere così tante persone.

Oltre a questa attività, gli alunni hanno visitato il Museo Casa Galimberti, dove hanno potuto conoscere la vita di un eroe nazionale della Resistenza italiana, che li ha molto colpiti per il coraggio e la convinzione mostrati nel combattere contro la dittatura fascista, per avere un mondo più libero e giusto.

Hanno inoltre partecipato a un interessante laboratorio di robotica, presso il Rondò dei Talenti, dove sono entrati in contatto per la prima volta con la robotica educativa. La giornata ha coinvolto tutti, dando l'opportunità di emergere soprattutto a quegli allievi che, tra le mura scolastiche, appaiono meno motivati e partecipi, mentre in queste attività hanno potuto mostrare notevoli doti relazionali, commerciali e di problem solving.