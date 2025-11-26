Grave incidente in frazione San Marzanotto ad Asti: 54enne di Cigliè in rianimazione

Grave incidente ieri 25 novembre, attorno alle 23, alle porte di Asti, in frazione San Marzanotto, dove è rimasto gravemente ferito un 54enne di Cigliè.

Si è trattato di una fuoriuscita autonoma: per cause in fase di accertamento l'automobilista, che viaggiava da solo, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, che ha finito la sua corsa sbattendo violentemente contro il guardrail che delimita la carreggiata.

Immediata è scattata la macchina dei soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e dell'area, mentre i rilievi sono stati affidati alla polizia locale, supportata dai carabinieri che si sono occupati della gestione della viabilità.

Il conducente, le cui condizioni sono apparse subito serie, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cardinal Massaia di Asti.

Attualmente l'uomo si trova ricoverato nel reparto di rianimazione ed è stato intubato dai medici per stabilizzarne il quadro clinico. Nonostante la gravità dell'impatto e la delicatezza delle cure necessarie, fortunatamente l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Sono in corso tutti gli accertamenti del caso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e le cause che hanno portato alla perdita di controllo dell'auto, inclusi gli esami tossicologici previsti in simili casi.