A Robilante una serata dedicata alla Resistenza

Venerdì 28 novembre, alle ore 21, la Biblioteca comunale “Matteo Silvestro” di Robilante ospiterà una serata speciale dedicata alla memoria e ai valori della Resistenza.

L’incontro, organizzato dall’associazione Limodoro, sarà l’occasione per presentare il libro “Cent’anni di Resistenza. La vita di Lea” di Maria Gabriella Asparaggio, un’opera che ripercorre la straordinaria vicenda umana e civile di Lea, storica staffetta partigiana.

Il volume racconta non solo gli anni difficili della guerra e della lotta di Liberazione, ma anche il percorso di una donna che ha continuato per tutta la vita a difendere e testimoniare i valori di libertà, giustizia e solidarietà. Ideali che restano fondamentali ancora oggi, soprattutto da trasmettere alle nuove generazioni.

Nonostante abbia ormai superato il traguardo dei cento anni, Lea è ancora una donna sorprendentemente attiva, lucida e partecipe. Nel corso della serata, se le condizioni lo permetteranno, sarà possibile ascoltare un suo intervento in diretta telefonica, un momento particolarmente emozionante che offrirà al pubblico la possibilità di sentire la sua voce e la sua testimonianza.

L’incontro è aperto a tutti.