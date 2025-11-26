L'orto della scuola Gullino di Savigliano cresce con i nonni volontari e Slow Food

A novembre, gli alunni della scuola dell'infanzia Gullino di Savigliano hanno dato inizio al loro orto autunnale, accompagnati da sei nonni volontari. I bambini hanno messo le mani nella terra, piantando semi e piantine e scoprendo i tempi della natura. Armati di curiosità e grandi sorrisi, hanno osservato il terreno, preparato le buchette, sistemato i semi con delicatezza e innaffiato le nuove piantine, imparando quanto tempo, cura e pazienza siano necessari affinché qualcosa cresca.

L'11 novembre, gli alunni hanno partecipato alla "Festa degli Orti Slow Food", ritrovandosi tutti insieme in giardino per ringraziare i nonni volontari e celebrare il legame tra natura, comunità e tradizione. Durante la festa, i bambini hanno cantato e animato la canzone "Terra Madre Terra", per poi gustare una merenda mattutina a base di pane e olio, offerta da Slow Food.

L'iniziativa ha rappresentato un'occasione educativa significativa, permettendo ai più piccoli di comprendere i cicli della natura e l'importanza della collaborazione intergenerazionale. Il contributo dei sei nonni volontari e il sostegno di Slow Food hanno reso possibile questa esperienza formativa.

L'orto della scuola Gullino continua a crescere, accompagnando nella loro crescita anche i bambini che ne prendono parte.