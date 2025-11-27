Principio d’incendio in uno scantinato a Bra: evacuato un condominio nella notte

Allarme nelle prime ore della notte di oggi, giovedì 27 novembre, per un principio d’incendio divampato nello scantinato di un condominio in via Caciorna, a Bra.

L’allerta è scattata intorno all’1.20 di questa mattina, mobilitando diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Bra e Alba, con il supporto di un’autoscala giunta da Cuneo.

Il fumo, che aveva rapidamente invaso la tromba delle scale, ha spinto i soccorritori a evacuare in via precauzionale tutti i residenti del palazzo mentre erano in corso le operazioni di spegnimento. L’intervento, durato fino alle 3.30, ha consentito di riportare la situazione sotto controllo senza che si registrassero feriti.

I danni materiali, secondo le prime verifiche, risultano contenuti e limitati alla porzione di scantinato interessata dalle fiamme. Le cause del rogo sono al momento in fase di accertamento.