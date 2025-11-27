Roccavione, la biblioteca ospita la presentazione del Club del Libro

Sempre molto vivace l'attività della Biblioteca Comunale di Roccavione che ospiterà, venerdì 28 novembre alle ore 18.30, la presentazione del Club del Libro. La nuova iniziativa culturale in partenza è promossa dal Comitato Incontri in Vetrina con il patrocinio del Comune di Roccavione.

Il Club del Libro nasce come uno spazio aperto e inclusivo, in cui i libri diventano occasione di incontro e di dialogo tra persone di età e interessi diversi. L’obiettivo è creare un luogo accogliente in cui la curiosità possa tornare a respirare, grazie a conversazioni autentiche e letture capaci di unire e far sentire parte di una comunità.

Durante la serata inaugurale i partecipanti saranno invitati a co-creare il progetto: insieme si definiranno il manifesto del Club, il suo spirito, le modalità di ascolto e confronto, senza formule rigide o precostituite. Un percorso condiviso, pensato per valorizzare il piacere della lettura e il senso di appartenenza al territorio.

“Un libro, una chiacchiera, una scoperta”: il Club del Libro si propone come un appuntamento mensile di dialogo, riflessione e socialità, perché leggere può diventare un modo lento e bello di vivere il paese e di incontrarsi tra le pagine di una storia.

L’incontro di presentazione è aperto a tutti.