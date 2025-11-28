Club Zonta Cuneo : 35 anni di fondazione, una stella della galassia lo ricorda

Domani sabato 29 novembre si festeggia il 35°anniversario di fondazione della sezione del club Zonta a Cuneo, avvenuta nel salone d’onore del municipio il 10 febbraio 1990.

La charter era composta, oltre che dalla presidente Nadia Lemouth, da 20 socie ed il primo service venne destinato al centro famiglia “La Cascina” di San Rocco, che si occupa di aiutare le famiglie e i ragazzi portatori di handicap.

Il sodalizio femminile in questi 35 anni al servizio della collettività è stato impegnato in attività di servizio ed advocacy col preciso intento di perseguire il miglioramento della condizione della donna in tutti gli ambiti. Il sodalizio si indirizza verso scopi di solidarietà sociale dando il proprio aiuto alle associazioni, collaborando con gli altri club e con le istituzioni per la realizzazione di service locali ed internazionali.

La ricorrenza sarà visibile anche nella nostra galassia - annuncia la presidente Silvia Quaranta - poichè ci siamo fatte dono di una stella rinominata “Zonta Cuneo35 anni di luce”.

Il compleanno sarà festeggiato con le presidenti degli altri club, autorità zontiane e civili nella serata di gala a Villa Teresa di Borgo San Dalmazzo.

Si chiude con un momento di condivisione l’impegno del mese di novembre che ha fatto perno sulla Giornata Internazionale contro la violenza sulla donna, a contributo del quale un bus viaggia nel circuito urbano con il “no” alla violenza espresso nel messaggio “Zonta say no to violence against women”.

Il sodalizio ha ricordato martedì 25 novembre le vittime di femminicidio con una simbolica cerimonia e la posa di un mazzo di rose gialle (simbolo del sodalizio) davanti alla lapide della rotonda di corso Francia, rotatoria adottata dal club nel 2016 per la sensibilizzazione sul tema.

Il programma di novembre, nell’ambito della rassegna comunale “8 marzo è tutto l’anno” è stato aperto venerdì 21 novembre dalla presidente, presso il salone d’onore del municipio con il convegno che ha attratto fortemente l’attenzione e l’interesse, dedicato al disagio psichico femminile nelle diverse fasi ed epoche della vita.

“Fili spezzati, fili ritrovati: il viaggio della donna nella sofferenza psichica” il titolo dell’evento organizzato dal club Zonta Cuneo in collaborazione con l’associazione Pre.zio.sa.

L’incontro molto partecipato, nonostante l’improvvisa nevicata, è stato aperto dai saluti dalla sindaca Patrizia Manassero e dell’assessora alle Pari Opportunità Cristina Clerico si è focalizza sul tema della depressione e dell’ansia nella donna, su quali possono essere i fattori di rischio e le manifestazioni, sull’importanza del chiedere aiuto. E, soprattutto sulla possibilità di prevenire questo quadro di malessere”.

“Il cuore del convegno è stato vedere, comprendere, sostenere. Tre verbi che possono cambiare la vita di un donna- sottolinea la presidente Zonta Cuneo - Parliamo di un viaggio che molte donne compiono in silenzio, spesso con passo incerto, a volte nella solitudine, altre volte con la forza di chi sa chiedere aiuto. Questo incontro nasce proprio per illuminare quel viaggio, per dare voce alle fragilità ma anche alle risorse, alla resilienza, alla possibilità di ritrovare un filo nuovo anche dopo la rottura”.

La sofferenza psichica femminile richiede un approccio sensibile al genere (il denominatore comune degli interventi) che tenga conto delle sue specificità biologiche e sociali. Riconoscere i segnali e offrire cure personalizzate per riportare serenità e gioia di vivere. “Il dolore psicologico non ha età, non ha un’unica forma e non sempre riesce ad essere espresso”.

E’ fondamentale riconoscere la sofferenza l’evidenziatura di Maria Peano presidente di Pre.zio.sa l’ associazione cuneese, in prima linea nella prevenzione che passa attraverso una corretta informazione e l’ educazione alla salute.

Sono intervenuti Francesco Risso Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL CN 1, Elena Paschetta Responsabile del Servizio Perinatale Psichiatrico del Dipartimento di Salute Mentale, Paola Isaia, psicologa e psicoterapeuta dell’ASL CN1 che hanno affrontato il tema sofferenza in vari momenti della vita; Isabella Gastaudo e Daniela Ocone Psicologhe e psicoterapeute del Consultorio familiare dell’ASL CN 1, che hanno trattato in particolare del male psichico e del ruolo della violenza di genere.