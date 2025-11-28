Gli studenti dell'Arimondi-Eula di Savigliano scoprono i segreti del restauro a Venaria

Gli studenti delle classi 4ªA del liceo scientifico e 4ªD del liceo delle scienze applicate dell'Istituto Arimondi-Eula di Savigliano, giovedì 27 novembre hanno svolto un'uscita didattica presso il Centro di Conservazione e Restauro di Venaria Reale, nell'ambito del progetto Art&Science.

La giornata è stata articolata attorno al percorso "Viaggio al Centro del Restauro", un'esperienza pensata per mostrare ai ragazzi l'importanza del legame indissolubile tra discipline scientifiche e artistico-umanistiche nella conservazione dei beni culturali. Gli allievi hanno osservato esperti qualificati all'opera in svariate tecniche di restauro, comprendendo come conoscenze tecniche e sensibilità artistica si intrecciano nel lavoro di riportare al loro splendore originale le opere d'arte.

Successivamente, guidati dai docenti di storia dell'arte, gli studenti hanno potuto passeggiare tra le bellezze architettoniche e gli edifici della Torino barocca, scoprendo il patrimonio storico della città.

A conclusione della giornata, gli allievi hanno sperimentato l'emozione dell'escape room "OneWayOut", dove hanno dovuto sciogliere enigmi di vario genere, molti dei quali legati a problematiche matematiche, coniugando così divertimento e apprendimento.

Il progetto è stato reso possibile grazie al supporto del dirigente scolastico professor Luca Martini, alla professoressa Milda Gasparetto che ha curato gli aspetti organizzativi, e ai docenti accompagnatori professori Chiara Civalleri, Giancarlo Minetti e Valeria Capriolo. Un'iniziativa che ha dimostrato come la didattica innovativa può trasformare l'apprendimento in un'esperienza coinvolgente e significativa.