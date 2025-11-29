 / Scuole e corsi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Scuole e corsi | 29 novembre 2025, 17:18

Azione Studentesca: Andrea Amato è il nuovo presidente provinciale

“Più rappresentanza, più identità, più protagonismo studentesco”

Andrea Amato

Andrea Amato

Azione Studentesca annuncia la nomina di Andrea Amato alla guida del movimento nella provincia di Cuneo. La nuova nomina segna l’avvio di una fase di rilancio e radicamento territoriale, con l’obiettivo di rafforzare la presenza nelle scuole e promuovere una partecipazione studentesca più consapevole, identitaria e incisiva.

«Questa nomina rappresenta per me un grande onore e una grande responsabilità – ha dichiarato Andrea Amato –. Ringrazio il presidente nazionale Riccardo Ponzio per la fiducia accordata. Azione Studentesca è un movimento giovane ma determinato, capace di ottenere risultati concreti e far emergere una nuova classe dirigente nel mondo studentesco».

Tra i primi segnali positivi di questa nuova fase, l’elezione di Edoardo Massolino – studente vicino ad Azione Studentesca – alla presidenza della Consulta Provinciale degli Studenti di Cuneo. Un risultato che conferma la crescente attenzione e il protagonismo dei giovani legati al movimento nelle dinamiche rappresentative scolastiche.

"Il nostro obiettivo – ha proseguito Amato – è costruire una rappresentanza più forte, radicata nei territori e vicina ai bisogni reali degli studenti. Vogliamo portare nelle scuole progetti culturali, iniziative formative e momenti di confronto che rafforzino l’identità nazionale e il senso civico. Azione Studentesca deve essere presenza, idee, coraggio e identità: questo è l’impegno che ci assumiamo».

Azione Studentesca è il movimento studentesco che, in tutta Italia, dà voce a chi crede nei valori della partecipazione, della comunità e della Nazione. Con la nomina di Andrea Amato, la realtà cuneese si prepara ad affrontare una nuova stagione di crescita, ascolto e protagonismo giovanile.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium