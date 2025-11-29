Azione Studentesca: Andrea Amato è il nuovo presidente provinciale

Azione Studentesca annuncia la nomina di Andrea Amato alla guida del movimento nella provincia di Cuneo. La nuova nomina segna l’avvio di una fase di rilancio e radicamento territoriale, con l’obiettivo di rafforzare la presenza nelle scuole e promuovere una partecipazione studentesca più consapevole, identitaria e incisiva.

«Questa nomina rappresenta per me un grande onore e una grande responsabilità – ha dichiarato Andrea Amato –. Ringrazio il presidente nazionale Riccardo Ponzio per la fiducia accordata. Azione Studentesca è un movimento giovane ma determinato, capace di ottenere risultati concreti e far emergere una nuova classe dirigente nel mondo studentesco».

Tra i primi segnali positivi di questa nuova fase, l’elezione di Edoardo Massolino – studente vicino ad Azione Studentesca – alla presidenza della Consulta Provinciale degli Studenti di Cuneo. Un risultato che conferma la crescente attenzione e il protagonismo dei giovani legati al movimento nelle dinamiche rappresentative scolastiche.

"Il nostro obiettivo – ha proseguito Amato – è costruire una rappresentanza più forte, radicata nei territori e vicina ai bisogni reali degli studenti. Vogliamo portare nelle scuole progetti culturali, iniziative formative e momenti di confronto che rafforzino l’identità nazionale e il senso civico. Azione Studentesca deve essere presenza, idee, coraggio e identità: questo è l’impegno che ci assumiamo».



Azione Studentesca è il movimento studentesco che, in tutta Italia, dà voce a chi crede nei valori della partecipazione, della comunità e della Nazione. Con la nomina di Andrea Amato, la realtà cuneese si prepara ad affrontare una nuova stagione di crescita, ascolto e protagonismo giovanile.