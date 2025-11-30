"Gabie": il teatro contro la violenza sulle donne al Pecchenino di San Michele Mondovì

Venerdì 28 novembre il teatro Piter Pecchenino di San Michele Mondovì ha ospitato una serata speciale di solidarietà in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'evento, organizzato dall'associazione teatrale Athena con il patrocinio del Comune e il supporto dello Sportello Antiviolenza della CRI di Mondovì, ha visto protagonista la compagnia braidese Orora in Scena con il testo inedito "Gabie", scritto e interpretato da Stefania Giubergia ed Eloisa Giacosa.

Utilizzando il linguaggio teatrale come strumento di riflessione, lo spettacolo ha affrontato il tema drammatico e di allarmante attualità della violenza di genere, con un delicato equilibrio tra momenti leggeri e istanti tragici, sostenuti dalla recitazione convincente delle due attrici.

Il titolo "Gabie" – che in piemontese indica persone dal comportamento eccentrico – ha rivelato fin da subito la sua vera natura: una metafora delle prigioni invisibili che caratterizzano la vita delle protagoniste. Maria e Gina sono due donne diverse accomunate da problemi simili. Maria è una madre abusata e costretta in casa; Gina una moglie ignorata dal marito. Entrambe, paralizzate dalla paura, dal retaggio culturale e dalla dipendenza economica, non hanno trovato la forza di dire basta, ritrovandosi incarcerate a livello fisico, economico, mentale e culturale.

La tragica conclusione dello spettacolo, come sottolineato dalle stesse attrici nel confronto successivo alla rappresentazione, ha messo in luce una realtà ancora diffusa: l'idea che le donne "se lo siano cercato", una percezione che rimane un ostacolo culturale significativo nella lotta contro la violenza di genere.

La serata ha confermato il ruolo importante del teatro quale strumento di sensibilizzazione e consapevolezza su tematiche sociali cruciali.

Prossimo appuntamento: giovedì 4 dicembre con la rassegna "Sipario Aperto" sarà di scena la Compagnia Teatro Marenco con "Carnage – il dio del massacro" di Yasmina Reza.