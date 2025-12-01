Lunedì 8 dicembre a Piozzo torna il Mercatino di Natale

È tempo di immergersi nell'atmosfera natalizia a Piozzo, dove il tanto atteso Mercatino di Natale aprirà le sue porte il prossimo 8 dicembre. Questo incantevole evento, che si tiene annualmente nel paese delle zucche, promette di trasportare visitatori e residenti in un mondo di festa, tradizione e calore.

Le strade del piccolo borgo si vestiranno a festa con bancarelle colorate, ricche di creazioni artigianali provenienti da talentuosi artigiani locali. Dai meravigliosi addobbi natalizi ai gioielli fatti a mano, dalle opere d'arte agli articoli per la casa, i visitatori avranno l'opportunità di trovare regali unici e originali per amici e familiari.

Ma il Mercatino di Natale di Piozzo non è solo un paradiso per gli amanti dello shopping. I visitatori potranno assaporare specialità locali, prelibatezze natalizie e gustare vellutata alla zucca Piozzo, muffin alla zucca, cioccolata calda, Vin brulè e la polenta preparata dal Gruppo Alpini di Piozzo.

Nella casetta di Babbo Natale, i più piccoli potranno lasciare la loro letterina e scattare una fotografia insieme. Non mancherà un presepe creato con le tipiche zucche di Piozzo presso la Chiesa dei Battuti Neri e, alle 17 l’accensione albero di Natale.

La gioia e la magia del Natale si diffonderanno nell'aria grazie alle musica natalizia oltre che all’intrattenimento per grandi e piccini con il mago Arturo.

«Un appuntamento ormai immancabile – spiegano dalla Pro Loco – dove da qualche anno proponiamo prodotti tipici e artigianali come idee regalo per promuovere i piccoli artigiani e celebrare la genuinità dei prodotti con un’attenta selezione degli espositori.»

Piozzo è un piccolo paese alle porte delle Langhe situato tra Mondovì e Alba, facilmente raggiungibile tramite l’autostrada A6, Torino-Savona con uscita a Carrù.

Non mancate l'appuntamento con questa straordinaria festa natalizia a Piozzo il 8 dicembre e lasciatevi incantare dal fascino del periodo più magico dell'anno!

Potete trovare maggiori informazioni su Facebook @fierazucca e Instagram @fieradellazucca, sul sito ufficiale www.nataleapiozzo.it, al numero (+39) 349 2798710 o via mail all’indirizzo info@nataleapiozzo.it.

Ingresso libero, dalle 9 alle 18.