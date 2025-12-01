Fossano ha acceso le luci e innescato la magia del Natale: partecipata la serata inaugurale dei festeggiamenti [FOTO e VIDEO]

Un rito molto sentito a Fossano, che ha accolto ieri sera una nutrita folla in occasione della tradizionale accensione dell’albero di Natale in Largo degli Eroi e delle luminarie in tutto il centro cittadino.

Momenti che sono stati preceduti dagli altrettanto partecipati Mercatino di Natale dei bambini (curato dal Centro Famiglie e dal Comune di Fossano) in via Roma, partendo dal tratto di via dell’Annunziata sino al Bastione e dall’esibizione degli Sbandieratori e Musici Principi d’Acaja.

Il conto alla rovescia e le attivazioni delle luci natalizie (a cura del Comune di Fossano, dell’Ascom Fossano, della Banca e Fondazione CRF e Proloco Fossano) hanno di fatto inaugurato gli eventi che si susseguiranno per l’intero arco festivo.

La serata è stata anche caratterizzata dalla distribuzione di panettone, cioccolata calda e tè al Villaggio di Natale allestito dalla Proloco di Fossano.

A farsi portavoce della riuscita del momento apripista degli appuntamenti delle feste il sindaco Dario Tallone, insieme al presidente Ascom Mauro Giaccardi, al presidente della Fondazione Crf Giancarlo Fruttero, al senatore e consigliere comunale fossanese Giorgio Maria Bergesio. Insieme a loro presenti i membri di Consiglio e Giunta comunale: dalla vice sindaca Donatella Rattalino, agli assessori Giacomo Pellegrino e Gianfranco Dogliani, passando per il senatore e consigliere fossanese Giorgio Maria Bergesio e la presidente del Consiglio Comunale Simona Giaccardi.

Le dichiarazioni (GUARDA IL VIDEO)

Il presidente Ascom Mauro Giaccardi ha tradotto così il suo entusiasmo per l’inizio dei festeggiamenti “made in Fossano” e promotore del famoso Nataleone: “Un ringraziamento particolare a Annalisa e Debora che sono state portatrici di Nataleone, il leone ‘abbraccione’, alla dottoressa Chiara Cantamessa referente Ascom e Marco Calosso videomaker per il video promozionale realizzato che è subito arrivato a raggiungere con successo le 40mila visualizzazioni sui social e 600 likes. Grazie inoltre alle oltre sessanta attività, non sono del centro storico, ma di tutta la città, che hanno aderito alla campagna natalizia che promuove il commercio locale”.

“Ogni anno Ascom è sempre presente in Città e uno dei nostri compiti è la cura da anni delle luminarie, un impegno che continua da tradizione ed è sempre migliore. – ha proseguito - Quest’anno l’asse portante delle luci riprende come da tradizione via Marconi, via Roma e viale Regina Elena. Via Roma sarà una galleria illuminata, mentre le altre vie saranno allestite con le classiche palle di neve. Novità di quest’anno sarà via Garibaldi, dove vi è la sede della Fondazione Fossano Musica, con appese delle grandi note musicali, che faranno da contorno ai vari concerti che si terranno in questo periodo natalizio. Altra novità importante, già presentata, è appunto il Nataleone, che è diventata la mascotte ufficiale dei commercianti ed è il leone abbraccione, che mostra il suo affetto verso i commercianti della città con i suoi abbracci. Un segno di affetto che vale più di mille parole per poter svolgere al meglio questa manifestazione”.

Il sindaco Dario Tallone: “Un’accensione delle luci stupenda, con tantissima folla qui a Fossano. Un grazie particolare all’Ascom e a tutti i negozi e negozianti che sono qui presenti. Ho invitato tutta la cittadinanza fossanese a comprare unicamente nei nostri negozi tutti i regali che vogliamo fare agli amici, ai nostri familiari, ai bimbi, a chiunque.

Un grazie ovviamente alla Fondazione Fossano Musica, alla Banca e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, alla Pro loco che ha allestito questo splendido angolo di fronte ai monumenti dei caduti dove potrete trovare la casetta degli elfi per consegnare le letterine dei bimbi a Babbo Natale. Auguri a tutti i fossanesi e non solo e grazie a Targatocn che è sempre presente qui a Fossano, grazie a tutti”.

La vice sindaca Donatella Rattalino: “Dopo l’accensione delle luci, per tutto il mese di dicembre ci saranno i concerti in piazza Manfredi, grazie alla Fondazione Fossano Musica, sabato cominceremo già con un concerto dedicato ai bambini, quindi invitiamo bambini e cittadinanza ad ascoltare questa musica legata a una famosa fiaba, ‘C’erano una volta i cantanti di Brema’. Si passerà poi alla Corsa dei Babbi Natale, indossando i cappelli di Babbo Natale e percorrendo velocemente tutta Fossano, in biblioteca momenti per bambini e ragazzi con racconti natalizi. Poi altri eventi per la collettività come i mercati straordinari per consentire ai fossanesi di fare gli ultimi acquisti delle feste”.

Donato Odetto, vice presidente Pro loco Fossano, ha invece parlato per conto di tutti i volontari associativi: “Quest’anno è iniziato tutto molto bene e abbiamo una chicca in più, rivalutando piazza Kennedy, nei pressi della stazione, con un albero e un presepe, oltre al tradizionale albero di Largo degli Eroi. Noi abbiamo un’ottima squadra, che traducono le poche parole in tanti fatti e i risultati credo si possano vedere”.

Il presidente della Fondazione CRF Giancarlo Fruttero: “La Fondazione e la Cassa di Risparmio di Fossano hanno sempre creduto in queste iniziative e siamo sempre stati vicini all’Ascom e a tutte le attività produttive. È bello che Fossano continui a essere illuminata nelle feste e investa nei negozi fossanesi, spronando la cittadinanza ad acquistare nella propria Città. Le luci continueranno ad esserci, ma gli sforzi dei commercianti e i nostri sforzi tutti insieme devono portare a un risultato positivo per tutti”.

Il senatore e consigliere comunale Giorgio Maria Bergesio, ha concluso: “Dicembre è il mese della meraviglia e della felicità, diamo valore ai negozi fossanesi e a tutte le attività locali, i migliori auguri a tutti”.

IL PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI DI “UN DOLCE NATALE 2025” A FOSSANO A PARTIRE DA DOMANI

Martedì 02/12

20:45 Spettacolo “Disabile? Chi?” in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità (Compagnia teatrale gli Instabili e Comune di Fossano) - Teatro i Portici

Sabato 06/12:

16:30 Concerto “C’era una volta… a Brema” Spettacolo adatto a bambini e famiglie Orchestra di fiati, percussioni e voce narrante (Fondazione Fossano Musica) - Piazza Manfredi

18:30 Accensione albero di Natale in Cattedrale

Domenica 7/12:

14:00 – 18:00 Giro in slitta di Babbo Natale e degustazione di panettone, cioccolata calda e tè. Apertura casetta di Babbo Natale per letterine (Proloco Fossano) – Villaggio di Natale

Inaugurazione Mostra Presepi (Proloco Fossano) – Villaggio di Natale

16:30 Concerto Gospel for Christmas “Greensleves Gospel Choir” (Fondazione Fossano Musica) - Piazza Manfredi

Lunedì 08/12:

16:30 Concerto Let’s Swing Christmas “FFM Big Band” (Fondazione Fossano Musica) - Piazza Manfredi

Mercoledì 10/12:

16:00 Lettura Natalizia Favolosa “Caro Bambino…Una letterina da Babbo Natale” (Comune di Fossano -Matilde Tacchini) - Biblioteca di Fossano

Sabato 13/12:

09:00-13:00 Spettacolo di Natale (Scuola Paritaria San Domenico) - Teatro i Portici

09:00 – 18:00 Mostra Lego (Alterlego Cuneo) - Ex Chiesa del Salice e Castello degli Acaja

16:30 Concerto “Christmas Parade” Filarmonica Arrigo Boito Fondazione Fossano Musica - Piazza Manfredi

Domenica 14/12:

07:00 – 17:00 Mercato straordinario in Via Roma

09:00 – 18:00 Mostra Lego (Alterlego Cuneo) Ex Chiesa del Salice e Castello degli Acaja

14:00-18:00 Pranzo con Polenta. Babbo Natale sarà presente per foto con i bambini e per distribuzione dolcetti (Proloco Fossano) – Villaggio di Natale

14:00 Corsa dei Babbi Natale (Atletica Fossano) e giochi per ragazzi- Piazza Vittorio Veneto

Da Lunedì 15/12 al 21/12 dalle 15:00 alle 18:00 Mostra “Natale al Traforo e… non solo” (Marino Magistro) - Castello degli Acaja

Mercoledì’ 17/12:

07:00 – 15:30 Mercato straordinario in Via Roma

16:00 Lettura Natalizia Favolosa “Il Gatto di Babbo Natale” (Comune di Fossano - Nicoletta Costa) - Biblioteca di Fossano

Giovedì 18/12:

18:30 I turno/ 20:30 II turno: Concerto di Natale (Istituto I.C Sacco) – Aula Magna Vallauri

Venerdì 19/12:

18:30 Consegna Costituzione diciottenni (Comune di Fossano-Consulta Giovani) - Sala Brut e Bon

Sabato 20/12:

16:00 "Nonno per un giorno - Fioccano storie sotto la neve" (Unitre Fossano-Comune di Fossano) – Biblioteca di Fossano

16:30 Concerto “It’s Christmas Time” FFM Pop Ensemble (Fondazione Fossano Musica) - Piazza Manfredi

21:10 Concerto di Natale - Chiesa San Filippo Fossano

Domenica 21/12:

07:00 – 17:00 Mercato straordinario in Viale Alpi

14:00 – 18:00 Giro in slitta di Babbo Natale e degustazione di panettone, cioccolata calda e tè. Apertura casetta di Babbo Natale per letterine e sarà presente Babbo Natale per scattare foto e distribuire dolcetti. (Proloco Fossano) – Villaggio di Natale

16:30 Premiazione Presepi – il ricavato sarà devoluto in beneficenza (Proloco Fossano) - Villaggio di Natale

16:30 Concerto “Vocal Christmas” (VoXes e Fondazione Fossano Musica) - Piazza Manfredi

21:00 Concerto di Natale, Orchestra FFM Classica (Fondazione Fossano Musica) - Cattedrale

Mercoledì 24/12:

07:00 – 14:00 Mercato straordinario in Via Roma



Venerdì 28/12:

18:00 Chiusura dell’anno Giubilare (Diocesi di Cuneo-Fossano) –Cattedrale