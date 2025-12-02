"A chi appartiene il tuo futuro?": incontro sul tema dell’autodeterminazione

L’associazione Saluzzo che r-Esiste APS organizza per giovedì 4 dicembre alle 21, nella sala degli Specchi – Caserma Mario Musso piazza Montebello), l’incontro "A chi appartiene il tuo futuro?"
Riflessione a partire dal caso della "famiglia nel bosco" che fa molto discutere in Italia.
“Una famiglia privata dei propri figli per aver scelto uno stile di vita non allineato alla narrativa dominante - affermano gli organizzatori - Quando lo Stato arriva a decidere come devi vivere, educare o curare i tuoi figli, la domanda diventa inevitabile: A chi appartiene il tuo futuro?”
Un viaggio di consapevolezza e autodeterminazione.
Ingresso libero con prenotazione. Informazione al numero 379 141 0433 mail: amici.aps.saluzzo@gmail.com