Niella Tanaro, la rassegna "Cianciand en piemunteis" ospita "N' euv 'd doi ross"

Prosegue la 4^ edizione della rassegna teatrale "Cianciand en piemunteis" organizzata dai Commedianti Niellesi. Domenica 14 dicembre, alle ore 17, nella sala polivalente di via Lesegno 1 (area sportiva) a Niella Tanaro, andrà in scena "N' euv 'd doi ross", commedia in due atti di Oscar Barile portata sul palco da Il Nostro Teatro di Sinio APS.

La trama si sviluppa su una collina di Langa, dove una vecchia storia d'amore mai completamente vissuta riaffiora dopo molti anni grazie all'inatteso incontro dei due protagonisti. La memoria riporta ai lontani incontri, ai pettegolezzi e alle dicerie della gente, alle cattiverie dei paesani e alla mancata capacità di difendere con coraggio un sentimento sincero.

Nostalgia, rimpianto e recriminazioni tornano puntuali nonostante il tempo trascorso, mentre numerosi personaggi riemergono dalle nebbie di un passato che non si ha più né la possibilità né la voglia di recuperare. Resta il rammarico di non aver saputo cogliere una grande opportunità che avrebbe potuto trasformarsi in una bella storia di vita: l' "euv 'd doi ross" (l'uovo dai due rossi) non è riuscito a farlo nessuno.

Ingresso: 10 euro (gratuito fino a 18 anni e per i Commedianti Niellesi)