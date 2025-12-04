A Verzuolo una serata per scoprire il “vero” Nepal con il documentario della casa Dil Kumari

L’associazione ‘Verzuolo Bene Comune’ invita la cittadinanza, questa sera, giovedì 4 dicembre, alle 20,45 a Palazzo Drago (in via Marconi 13) a scoprire un Nepal intimo e autentico, quello delle sfide sociali e della speranza, attraverso la proiezione del documentario ‘Dil Kumari, un altro modo di raccontare il Nepal’.

Girato interamente nel Paese asiatico, il film offre uno spaccato toccante sulla realtà della casa famiglia Dil Kumari, un rifugio vitale che accoglie bambini e ragazzi sottratti a situazioni di abbandono e povertà estrema.

La struttura è il frutto dell’impegno costante di Cecy Onlus, organizzazione che da anni opera in Nepal per offrire sostegno concreto ai più vulnerabili, con la collaborazione cruciale della Monviso Nepal Foundation.

“Mentre l'immaginario collettivo – dicono dall’associazione ‘Verzuolo Bene Comune’ di Verzuolo - narra il Nepal attraverso le imprese sull'Himalaya o il fascino esotico dei suoi templi, 'Dil Kumari' propone un cambio di prospettiva radicale. Il documentario va in profondità, raccontando la vita quotidiana nel piccolo villaggio rurale, dando voce alle emozioni, alle speranze e alle incertezze dei bambini accolti e degli insegnanti locali.

È un viaggio che non si limita a descrivere una realtà difficile, ma ne illumina la resilienza e la profonda umanità, evidenziando il lavoro quotidiano di chi si batte per offrire un futuro migliore ai bambini meno fortunati. Il film è un invito a guardare il Nepal con occhi nuovi e consapevoli, lontani dai sentieri battuti del turismo”.

La serata non sarà una semplice proiezione: l'evento sarà impreziosito da un intermezzo musicale a cura di Marta Vada al flauto e Nicole Sola al pianoforte, che accompagneranno la platea in un momento di riflessione emotiva.

Al termine del documentario, il pubblico avrà l’opportunità di partecipare a un momento di dialogo e riflessione, confrontandosi direttamente con l’autore del film e con i rappresentanti di Cecy Onlus.