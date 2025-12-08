A Dronero il cordoglio per l'impresario edile Adriano Pasero: “Dal sorriso facile, lo incontravi ed era subito amicizia”

Avrebbe dovuto partecipare anche quest’anno al suggestivo presepe di San Michele di Prazzo. In Valle Maira sono tantissimi i messaggi d’affetto e cordoglio che stanno giungendo in seguito alla morte dell’impresario edile Adriano Pasero.

Originario di Maddalena (borgata Ussolo di Prazzo) e di anni 61, l’uomo si era recentemente trasferito nella palazzina di via Vittorio Alfieri a Dronero dove ieri mattina, domenica 7 dicembre, si è scatenato l’incendio con fuga di gas. Inutili purtroppo i tentativi di soccorso ( leggi qui )

Dopo aver conseguito il diploma da geometra, giovane ed appassionato Adriano aveva intrapreso la carriera da artigiano, aprendo una propria impresa edile. Tanti i lavori svolti in valle, dov’era molto conosciuto ed apprezzato per la sua gentilezza e professionalità. Anche se viveva a Dronero, tornava spesso lassù nelle sue amate montagne, non soltanto per lavoro.

“Era legato a doppio filo con la montagna, che frequentava anche in tutte le sue forme, dall'amore per la danza d'oc alla roccia che lo affascinava, comprese le attività comunitarie come per esempio il presepe vivente - lo ricorda l’amico Demetrio Zema - Lo scorso anno aveva anche risistemato la casa natia nel suo borgo alpino ed era sempre presente alla celebrazione della festa di Santa Maria Maddalena, il 16 agosto. Ora dedicava molta della sua passione al tango, con grande capacità. Lascia tanti ricordi in valle. Era cordiale e disponibile Adriano. Dal sorriso facile lo incontravi ed era subito amicizia!”

La palazzina di via Vittorio Alfieri a Dronero è stata posta sotto sequestro. La salma di Adriano Pasero si trova presso il cimitero monumentale di Cuneo, in attesa delle disposizioni da parte del magistrato.



