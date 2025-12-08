Una piccola Betlemme a Bra, grazie al presepe artistico della Croce

Taglio del nastro domenica 7 dicembre per il grandioso presepe meccanico, allestito nella chiesa della Croce, a Bra.

L'installazione sarà visitabile lunedì 8 e domenica 14 dicembre, con orario 15 -19. E poi da domenica 21 dicembre fino a martedì 6 gennaio 2026, tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 19, con ingresso libero.

All'inaugurazione erano presenti le autorità civili con in testa il sindaco Gianni Fogliato, che ha espresso ammirazione per l'artistica rappresentazione, portando il saluto e gli auguri di buone feste.

Dopo la benedizione di don Marco Bevione i volontari dell'associazione Presepe della Croce, hanno illustrato le caratteristiche di questo presepe, che parla anche di solidarietà.

Il richiamo ai nobili valori della condivisione e della vicinanza ai più deboli è dato dai molteplici messaggi di pace comunicati da una ricostruzione animata che sembra prendere vita negli occhi di chi osserva.

Dalle montagne imbiancate, ai cascinali pittoreschi, fino a tutto l'universo agreste della nostra terra braidese che si mischia a quello mediorientale.

Sono davvero tanti i particolari che si potranno ammirare fino all'Epifania, in questo piccolo mondo che attende la Natività.