 / Curiosità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Curiosità | 08 dicembre 2025, 17:30

Al Santa Croce lo speciale presepe della Terapia Intensiva Neonatale: "Da noi è già nato"

Allestimento con auguri social dalla Tin dell’ospedale cuneese

Al Santa Croce lo speciale presepe della Terapia Intensiva Neonatale: &quot;Da noi è già nato&quot;

"Da noi è già nato". Ovviamente in anticipo. Questo il curioso hashtag che la Terapia intensiva neonatale (Tin) dell'Ospedale "Santa Croce e Carle" di Cuneo ha scelto per condividere l’allestimento del suo speciale presepe.

L’annuncio arriva arriva dai canali social dell’ospedale nella giornata in cui si festeggia Immacolata Concezione, "per celebrare la vita di tutti i nostri piccoli guerrieri, il personale del reparto (in particolare Gabriella Borgarello), guidato da Andrea Sannia, ha allestito il tradizionale presepe per augure a tutti, soprattutto alle famiglie ancora ricoverate e alle dimesse, buon Natale!".

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium