Al Santa Croce lo speciale presepe della Terapia Intensiva Neonatale: "Da noi è già nato"

"Da noi è già nato". Ovviamente in anticipo. Questo il curioso hashtag che la Terapia intensiva neonatale (Tin) dell'Ospedale "Santa Croce e Carle" di Cuneo ha scelto per condividere l’allestimento del suo speciale presepe.

L’annuncio arriva arriva dai canali social dell’ospedale nella giornata in cui si festeggia Immacolata Concezione, "per celebrare la vita di tutti i nostri piccoli guerrieri, il personale del reparto (in particolare Gabriella Borgarello), guidato da Andrea Sannia, ha allestito il tradizionale presepe per augure a tutti, soprattutto alle famiglie ancora ricoverate e alle dimesse, buon Natale!".