Cuneo, il comitato Centro Storico festeggia il Natale: ai Giardini Fresia un pomeriggio di giochi, luci e favole

Giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 16.15, presso i Giardini Dino Fresia (Lungogesso Corso Giovanni XXIII) a Cuneo, il Comitato per il futuro del Centro Storico organizza la “Festa di Natale”, un pomeriggio dedicato alle famiglie con letture, giochi, animazione e una golosa merenda.

L’appuntamento, che rientra nel percorso avviato dal Comitato per rendere i Giardini sempre più vissuti e accessibili, nasce dal desiderio di offrire un’occasione di aggregazione in un periodo dell’anno particolarmente sentito dalla comunità. L’accesso all’evento è libero e gratuito, in caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata. Informazioni e aggiornamenti sulle pagine Facebook e Instagram del Comitato: FB @Centro_storico_cuneo e instagram.com/centro_storico_cn.

“Negli ultimi anni, presso i Giardini Fresia, abbiamo promosso diverse iniziative dedicate alle famiglie, con l’obiettivo di offrire occasioni di condivisione ma anche di mantenere viva e accogliente quest’area, luogo ricco di storia, ricordi e significati per il nostro quartiere – spiega Francesca Cavallera, presidente del Comitato di quartiere del Centro Storico di Cuneo –. Ringrazio di cuore gli esercenti che, anche in occasione della Festa di Natale, non hanno fatto mancare il loro supporto, contribuendo sia alla merenda che all’allestimento a tema dei Giardini. Invitiamo tutte le famiglie a partecipare numerose: sarà un bel pomeriggio da trascorrere insieme, in un’atmosfera natalizia e di comunità”.

Per l’occasione, infatti, i Giardini si vestiranno di atmosfera natalizia, richiamando la magia del Natale per grandi e piccoli. Durante il pomeriggio saranno a disposizione dei giochi in legno e Mago Trinchetto coinvolgerà i bambini con attività divertenti e interattive. Non mancherà la lettura di favole a tema a cura di Giorgia Bordo, pensata per regalare ai più piccoli uno spazio di immaginazione e ascolto.

csE per rendere ancora più speciale la festa, durante il pomeriggio, ci saranno alcune sorprese per i più piccoli. Grazie alla collaborazione degli esercenti del quartiere sarà offerta a tutti una merenda natalizia, gesto che testimonia la vicinanza e il sostegno delle attività locali alle iniziative rivolte alla comunità.