Da sabato 13 dicembre la FierCappone: la storica fiera di Moretta compie 464 anni

La Storica Fiera del Cappone “FierCappone” di Moretta taglia il traguardo delle 464 edizioni e si prepara, dal 13 al 15 dicembre 2025, a trasformare il paese in un grande palcoscenico dedicato alle eccellenze avicole, alla tradizione gastronomica e alla vita comunitaria. Una tre giorni ricchissima di appuntamenti che, tra convegni, mercatini, animazione e serate musicali, conferma la fiera come uno degli eventi agricoli più longevi e identitari del Piemonte.

La rassegna è organizzata dalla Città di Moretta, con il sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e il supporto dell’Atl del Cuneese, dell’associazione commercianti morettesi Com.Art., della Pro Loco di Moretta e dell’associazione Aravi (Allevatori razze avicole autoctone).

IL PROGRAMMA

Il programma si apre sabato 13 dicembre, con iniziative per tutta la giornata in piazza Umberto I, dove torna “Il Villaggio di Babbo Natale”, curato da Com.Art, pensato per famiglie e bambini. Nel pomeriggio, a Cascina San Giovanni, alle 16,30 sono previsti giochi ed intrattenimento per tutte le età a cura di “Dimensione Arcana”.

Alle 17,30 spazio all’approfondimento con il convegno “Le galline di Don Bosco – Sviluppo dell’avicoltura nel nostro territorio”, organizzato in collaborazione con l’istituto Agrario Salesiano di Lombriasco, un’occasione per riflettere sull’evoluzione del settore e sul valore della filiera locale. Interverranno don Eligio Caprioglio, direttore dell’istituto Salesiano, il professor Pier Carlo Tivano, dell’Agrario di Lombriasco, Silvio Marocco, dell’associazione Allevatori Razze Autoctone, Achille Sciavone, professore della Facoltà di Madicina Veterinaria di Torino, Paolo Viano, vicepresidente dell’associazione Aravi. L’azienda agricola morettese di Cascina San Marco porterà infine la propria esperienza diretta.

Il momento istituzionale arriva alle 19, con l’inaugurazione ufficiale della 464ª edizione. A seguire, alle 20, la cena dei maglioni natalizi con piatti a base di cappone proposta dalla Pro Loco di Moretta. La serata si chiude dalle 22 con il Dj set di Anyrna Blue, che anima la prima notte di festa.

Il giorno successivo, domenica 14 dicembre, il centro cittadino prende vita fin dal mattino con il “Mercato dell’artigianato”, organizzato dalla Pro Loco, e il ritorno del Villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto I. Nel pomeriggio, Cascina San Giovanni accoglie alle 19 un aperitivo festivo, sempre a cura della Pro Loco, e dalle 21 l’attesa orchestra Federico Cocco, per una serata all’insegna della musica dal vivo.

La giornata conclusiva, lunedì 15 dicembre, è dedicata alla “Storica Fiera del Cappone”, con esposizioni, incontri e la presenza dei migliori produttori avicoli della zona. Alle 20 torna la tradizionale cena a base di cappone, preparata dal catering “La cucina piemontese di Vigone” insieme a Enzo e Massimo a Cascina San Giovanni. È consigliata la prenotazione al numero 351-4605898.

IL VALORE DELLA TRADIZIONE

«FierCappone – sottolinea il sindaco di Moretta Gianni Gatti – rappresenta un mix di cultura rurale, buon cibo, intrattenimento e tradizione; la fiera di Moretta continua ad essere un punto di riferimento per allevatori, famiglie e appassionati. Un appuntamento che unisce storia e attualità, valorizzando una delle produzioni simbolo del territorio. Da alcuni anni, attraverso una serie di azioni, quali l’istituzione del registro De.Co. Per i prodotti a denominazione comunale, la valorizzazione delle associazioni locali, il dialogo con enti territoriali e associazioni di categoria, stiamo cercando di dare valore e rafforzare l’ampio ventaglio di appuntamenti cittadini che valorizza le nostre eccellenze. Il Cappone di Moretta e la Gallina Bianca di Saluzzo sono due esempi di quanto il nostro territorio sia ricco in termini di biodiversità, tradizioni e cultura».