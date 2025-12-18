 / Solidarietà

Solidarietà | 18 dicembre 2025, 12:05

Babbo Natale ha fatto visita all’ospedale di Cuneo

Insieme alla sua assistente ha dispensato doni agli ospiti del reparto pediatria

Babbo Natale ha fatto visita all’ospedale di Cuneo

La mattina di giovedì 18 dicembre Babbo Natale e la sua assistente si sono recati presso il reparto pediatria dell’ospedale S. Croce e Carle di Cuneo per consegnare i doni offerti dall’ ANLA Difesa Consumatori di Cuneo e da Controtendenza - Cacao Viaggi di San Rocco di Bernezzo.

Presente una rappresentanza di medici, infermieri ed oss, capeggiati dalla dottoressa Antonella Ligato della direzione aziendale, il presidente ANLA Sergio Gazzano e Giorgia Giatti della Cacao Viaggi.

Babbo Natale e la sua assistente hanno consegnato i doni ai bambini ricoverati passando in ogni camera, regalando qualche attimo di felicità ai piccoli ospiti.

diemme

