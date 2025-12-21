Al via il corso di digitalizzazione con l'Auser Cuneo

L’Auser Cuneo e vallate organizzerà anche quest’anno un Corso di digitalizzazione per l’uso del computer. Si svolgerà presso l’Itis (Istituto Tecnico Industriale Statale) di Cuneo, in Corso De Gasperi 30, a partire da fine gennaio. Le lezioni si svolgeranno presso l’aula di Informatica. Ogni partecipante sarà seguito da uno studente che gli farà da “tutor”, il tutto coordinato dal docente di Informatica e da volontari Auser. Consisterà di 10 lezioni per due ore settimanali (dalle ore 14 alle ore 16). Ogni iscritto al Corso sarà seguito, per tutto il periodo, da uno stesso studente, così da garantire la continuità nella relazione didattica.

I posti sono limitati, pertanto chi fosse interessato deve compilare la domanda di iscrizione direttamente presso la sede Auser in via Luigi Negrelli 7/b, telefono 0171/601092 (dal lunedì al venerdì ore 9-12).

Sempre l’Auser Cuneo e vallate ha recentemente realizzato due iniziative di carattere divulgativo/culturale.

La prima si è svolta giovedì 18 dicembre. Guidati dal Prof. Giovanni Cerutti si sono visitate le tombe monumentali o con importanza storica per quanto riguarda Cuneo. Oltre a riflessioni sul passato della nostra città e dei nostri antenati cuneesi (se non di nascita almeno per sepoltura) si è venuti a conoscenza di molti aneddoti interessanti.

Il giorno dopo, venerdì 19 dicembre, presso la Casa del Quartiere Donatello è stato presentato il libro di Gianfranco Conforti dal titolo “Pallina: gli animali da compagnia migliorano le relazioni umane?”. Quest’opera, partendo dall’adozione di una cagnolina randagia abbandonata per strada, riflette sulle molte irrazionalità e contraddizioni dei rapporti umani che rischiano di ridurre sempre di più la solidarietà, lasciando spazio alla solitudine ed alla conflittualità. La vendita del libro serve per raccogliere fondi per l’acquisto di un’automobile per accompagnare gli anziani e le persone fragili da parte dei volontari di Auser Cuneo e vallate.

Entrambe le iniziative hanno avuto una buona partecipazione di pubblico.