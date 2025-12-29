All’Hotel La Ruota di Pianfei arrivano cinema e troupe cinematografica

L’hotel La Ruota di Pianfei è stato scelto come base operativa e location per un nuovo progetto cinematografico realizzato con il supporto della Film Commission Torino Piemonte.

Nei mesi scorsi la produzione ha effettuato diversi sopralluoghi sul territorio e, dopo aver visitato la struttura, ha confermato la scelta dell’Hotel La Ruota come base per ospitare tutta la troupe, gli attori, regista, scenografi, costumisti, e base operativa

Da circa un mese sono già presenti in hotel tecnici, scenografi, regista e membri dello staff, che soggiornano nella struttura in vista dell’avvio ufficiale delle riprese.

La troupe tornerà nuovamente a partire dal 2 gennaio, mentre le riprese inizieranno il 9 gennaio, primo ciak per JAFFA di Marco Santi, vincitore del Piemonte Film Tv Fund, con scene girate sia all’interno dell’hotel sia in diverse località della provincia di Cuneo, contribuendo alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.

Si girerà fino alla fine di febbraio, prodotto da Andromeda Film e 10 D Film con il sostegno di Film Commission Torino, nel cast ci saranno Edoardo Pesce, Carlotta Gamba, Barbara Chichiarelli ed altri.

La direzione dell’Hotel La Ruota di Pianfei esprime grande soddisfazione e sincera gratitudine per la fiducia accordata dalla produzione. Essere stati scelti dopo un attento percorso di sopralluoghi rappresenta per la struttura una conferma del valore di accoglienza e dell’attenzione quotidiana verso gli ospiti.